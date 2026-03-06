Відео
Головна Київ Ткаченко розкритикував пропозиції Кличка до Плану енергостійкості

Ткаченко розкритикував пропозиції Кличка до Плану енергостійкості

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 08:03
Ткаченко розкритикував Кличка за План енергостійкості Києва —​​​​​​​ деталі
Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що окремі положення запропонованого Плану енергостійкості столиці можуть послабити відповідальність за публічні закупівлі. За його словами, документ у нинішньому вигляді викликає серйозні запитання.

Про це очільник КМВА написав у своєму Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Ткаченко поставив під сумнів пропозиції Кличка

Керівник КМВА заявив, що пропозиції, які просуває мер столиці Віталій Кличко, фактично можуть змінити правила відповідальності за державні закупівлі.

За словами Ткаченка, у документі пропонується вважати чиновника добросовісним, якщо до моменту підписання договору він не мав офіційної інформації про можливі проблеми з компанією-переможцем тендеру.

"Пропонують записати, що чиновник вважається добросовісним,  якщо він До підписання договору не мав документів про якісь проблеми в переможця закупівель. Так все можна буде списати на "а ми не мали надісланої в установленому порядку інформації, що компанія "рога і копита" — схематозники"— заявив він.

Ще одна пропозиція передбачає, що різниця між ціною закупівлі та ринковою в межах до 7% не вважатиметься підставою для підозр у порушеннях.

"Якщо експерти скажуть, що закупівля була дорожчою за ринок, це теж не проблема. Якщо різниця до 7%, це взагалі не може бути підставою для підозри", — пояснив Ткаченко.

Він також звернув увагу на норму, за якою відповідальність настає лише у випадку доведеного прямого умислу на розкрадання коштів або отримання хабаря.

Крім того, за словами очільника КМВА, під час воєнного стану та ще протягом трьох років після його завершення пропонується не вважати порушенням відхилення ціни закупівлі від ринкової, якщо документи оформлені формально правильно.

Окремо Ткаченко розкритикував можливість для чиновників звертатися до суду під час розслідування закупівель, щоб отримати попередню оцінку своїх дій.

"Якщо щодо закупівлі вже йде розслідування, чиновник зможе піти до судді і попросити оцінити свої дії. Якщо суддя не побачить ознак злочину, прокурора можуть змусити закрити провадження. До завершення слідчих дій, які виведуть порушників на чисту воду.  Тобто розслідування можна буде фактично зупиняти на самому початку. І до побачення. По суті виходить так, ніби Віталій Кличко хоче, щоб Київрада попросила парламент дозволити трохи більше корупції. І назвати це боротьбою за енергетичну безпеку", — зазначив Ткаченко.

Провалена підготовка до зими у Києві

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Кличко нестиме відповідальність за те, що столиця досі не має належно захищеного плану підготовки до зими.

Своєю чергою голова Деснянської РДА Максим Бахматов повідомив, що через бездіяльність КМДА у столиці досі не можуть підключити десять генераторів, які місту передав Хмельницький. За словами посадовця, цієї зими в Києві також фіксували випадки замерзання каналізації.

У понеділок, 9 березня, Київська міська рада проведе позачергове засідання. Головним питанням порядку денного стане розгляд проєкту плану енергостійкості столиці.

Віталій Кличко Київ КМДА Тимур Ткаченко КМВА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
