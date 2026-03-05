На Троещине подготовили деревянные туалеты на случай морозов - Бахматов

Бахматов сказал, как Троещина готовилась к замерзанию канализации
В Деснянском районе Киева подготовили временные деревянные туалеты на случай чрезвычайных ситуаций с канализацией. Такой сценарий рассматривают на фоне возможных перебоев в работе коммунальных систем во время сильных морозов.
Об этом в эфире программы "Київський час" сообщил председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов.
На Троещине подготовили деревянные туалеты на случай замерзания канализации
По его словам, решение может выглядеть неприятным, однако оно является альтернативой предложениям мэра столицы Виталия Кличко относительно возможного выезда жителей из столицы в случае критической ситуации.
"Потому что лучше оставаться дома и ждать, пока оттает канализация, чем в момент говорить: до свидания, выезжайте в другую страну или в другой город. Я считаю, что надо оставаться в Киеве и бороться в Киеве, несмотря ни на что", — сказал Бахматов.
Чиновник также напомнил, что этой зимой уже были случаи замерзания канализации. В частности, такая ситуация произошла в Голосеевском районе, где жители были вынуждены выносить отходы на улицу.
"Это неприятные вещи. Но в момент, когда уже произошла трагедия, должны помогать по максимуму. Это одна из альтернатив", — отметил Бахматов.
Ситуация с отоплением в Киеве
Как сообщил Бахматов, этой зимой сотни тысяч жителей столицы столкнулись с перебоями в теплоснабжении из-за сложной ситуации в энергосистеме. Больше всего проблем возникло в Деснянском районе Киева.
Он также раскритиковал КГГА за, по его мнению, недостаточную подготовку к следующему отопительному сезону. Чиновник выразил обеспокоенность относительно энергетической устойчивости левобережной части столицы и поставил под сомнение способность городских властей быстро реагировать на возможные кризисные ситуации.
В то же время пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп заявила, что более тысячи жилых домов в Киеве могут оставаться без теплоснабжения до завершения отопительного сезона. Речь идет о домах, расположенных в Днепровском и Дарницком районах столицы.
