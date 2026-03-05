Видео
Україна
Видео

Бахматов сказал, как Троещина готовилась к замерзанию канализации

Бахматов сказал, как Троещина готовилась к замерзанию канализации

Дата публикации 5 марта 2026 09:34
На Троещине подготовили деревянные туалеты на случай морозов - Бахматов
Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

В Деснянском районе Киева подготовили временные деревянные туалеты на случай чрезвычайных ситуаций с канализацией. Такой сценарий рассматривают на фоне возможных перебоев в работе коммунальных систем во время сильных морозов.

Об этом в эфире программы "Київський час" сообщил председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов.

Читайте также:

На Троещине подготовили деревянные туалеты на случай замерзания канализации

По его словам, решение может выглядеть неприятным, однако оно является альтернативой предложениям мэра столицы Виталия Кличко относительно возможного выезда жителей из столицы в случае критической ситуации.

"Потому что лучше оставаться дома и ждать, пока оттает канализация, чем в момент говорить: до свидания, выезжайте в другую страну или в другой город. Я считаю, что надо оставаться в Киеве и бороться в Киеве, несмотря ни на что", — сказал Бахматов.

Чиновник также напомнил, что этой зимой уже были случаи замерзания канализации. В частности, такая ситуация произошла в Голосеевском районе, где жители были вынуждены выносить отходы на улицу.

"Это неприятные вещи. Но в момент, когда уже произошла трагедия, должны помогать по максимуму. Это одна из альтернатив", — отметил Бахматов.

Ситуация с отоплением в Киеве

Как сообщил Бахматов, этой зимой сотни тысяч жителей столицы столкнулись с перебоями в теплоснабжении из-за сложной ситуации в энергосистеме. Больше всего проблем возникло в Деснянском районе Киева.

Он также раскритиковал КГГА за, по его мнению, недостаточную подготовку к следующему отопительному сезону. Чиновник выразил обеспокоенность относительно энергетической устойчивости левобережной части столицы и поставил под сомнение способность городских властей быстро реагировать на возможные кризисные ситуации.

В то же время пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп заявила, что более тысячи жилых домов в Киеве могут оставаться без теплоснабжения до завершения отопительного сезона. Речь идет о домах, расположенных в Днепровском и Дарницком районах столицы.

Киев морозы канализация Троещина Максим Бахматов
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
