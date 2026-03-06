Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Через цілодобову роботу у Києві енергетики помирали, — Бахматов

Через цілодобову роботу у Києві енергетики помирали, — Бахматов

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 15:28
Енергетики у Києві помирали від виснаження під час блекаутів, — Бахматов
Голова Деснянської РДА Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

У Києві енергетики працювали цілодобово для відновлення інфраструктури після російських ударів. Через виснаження були навіть летальні випадки.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

Реклама
Читайте також:

Наслідки відновлення енергетики у Києві

Наслідки ударів по енергетиці у столиці ліквідовували фахівці з усієї України. За словами Бахматова, під час робіт загинули двоє працівників ДТЕК.

"Загалом по Києву є випадки, коли люди помирали від виснаження, тому що вони працювали оцих шість-вісім тижнів цілодобово. Це електрики, це сантехніки, це слюсарі, які зливали, заповнювали, які чинили щитові. Це ДТЕК бригади", — зазначив Бахматов.

Він також розповів, що були випадки, коли люди перекривали дороги через відсутність світла. При цьому енергетики працювали понаднормово, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Смерті енергетиків

У січні 2026 року у Києві на одному з об'єктів критичної інфраструктури загинув 66-річний чоловік. Працівник підприємства "Київтеплоенерго" помер під час виконання службових обов'язків.

Також у столиці померли двоє фахівців, які безперервно працювали над відновленням електропостачання. Слюсарі померли внаслідок критичного перевантаження.

Ситуація з електрикою у столиці

Як зауважив Бахматов, Троєщина отримала від Хмельницького десять потужних генераторів. Однак їх досі не вдалося підключити через те, що КМДА не надає потрібні документи.

Водночас саме у Деснянському районі столиці цієї зими було найбільше труднощів з енергопостачанням. За словами Бахматова, сотні тисяч мешканців Києва зіткнулися з проблемами.

Київ обстріли відновлення Максим Бахматов енергетики
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації