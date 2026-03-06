Енергетики у Києві помирали від виснаження під час блекаутів, — Бахматов

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

У Києві енергетики працювали цілодобово для відновлення інфраструктури після російських ударів. Через виснаження були навіть летальні випадки.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

Наслідки відновлення енергетики у Києві

Наслідки ударів по енергетиці у столиці ліквідовували фахівці з усієї України. За словами Бахматова, під час робіт загинули двоє працівників ДТЕК.

"Загалом по Києву є випадки, коли люди помирали від виснаження, тому що вони працювали оцих шість-вісім тижнів цілодобово. Це електрики, це сантехніки, це слюсарі, які зливали, заповнювали, які чинили щитові. Це ДТЕК бригади", — зазначив Бахматов.

Він також розповів, що були випадки, коли люди перекривали дороги через відсутність світла. При цьому енергетики працювали понаднормово, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Смерті енергетиків

У січні 2026 року у Києві на одному з об'єктів критичної інфраструктури загинув 66-річний чоловік. Працівник підприємства "Київтеплоенерго" помер під час виконання службових обов'язків.

Також у столиці померли двоє фахівців, які безперервно працювали над відновленням електропостачання. Слюсарі померли внаслідок критичного перевантаження.

Ситуація з електрикою у столиці

Як зауважив Бахматов, Троєщина отримала від Хмельницького десять потужних генераторів. Однак їх досі не вдалося підключити через те, що КМДА не надає потрібні документи.

Водночас саме у Деснянському районі столиці цієї зими було найбільше труднощів з енергопостачанням. За словами Бахматова, сотні тисяч мешканців Києва зіткнулися з проблемами.