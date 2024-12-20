Вибухи у Києві вранці 20 грудня — КМВА назвала наслідки

Пожежа у Києві. Фото: скриншот з відео

Російські війська вранці у п'ятницю, 20 грудня, здійснили обстріл Києва балістичними ракетами. Внаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження у трьох районах.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Внаслідок російської атаки зафіксовано падіння у кількох районах Києва:

у Голосіївському районі — пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу, загорілося п'ять автомобілів;

у Дніпровському районі — пошкоджено недобудову;

у Солом'янському районі — попередньо, загорілася будівля.

Скриншот допису КМВА

Мер міста Віталій Кличко уточнив, що у Голосіївському районі також пошкоджено тепломагістраль, у Шевченківському — пожежа. Стало відомо про ще одного постраждалого.

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, у Києві вночі було зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників у Голосіївському районі.

Вранці ворог атакував столицю балістичними ракетами, лунали вибухи. У Голосіївському районі повідомляли про палаючі автомобілі.