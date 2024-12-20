Взрывы в Киеве утром 20 декабря – КМВА назвала последствия

Пожар в Киеве. Фото: скриншот с видео

Российские войска утром в пятницу, 20 декабря, совершили обстрел Киева баллистическими ракетами. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в трех районах.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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В результате российской атаки зафиксировано падение в нескольких районах Киева:

в Голосеевском районе — повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба, загорелось пять автомобилей;

в Днепровском районе — повреждена недостройка;

в Соломенском районе — предварительно, загорелось здание.

Скриншот поста КГВА

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в Голосеевском районе также повреждена тепломагистраль, в Шевченковском — пожар. Стало известно еще об одном пострадавшем.

Скриншот поста Кличка

Напомним, в Киеве ночью было зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в Голосеевском районе.

Утром враг атаковал столицу баллистическими ракетами, раздавались взрывы. В Голосеевском районе сообщали о горящих автомобилях.