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Баллистическая атака на Киев — в КГВА сообщили о последствиях

20 декабря 2024 08:06
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрывы в Киеве утром 20 декабря – КМВА назвала последствия
Пожар в Киеве. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска утром в пятницу, 20 декабря, совершили обстрел Киева баллистическими ракетами. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в трех районах.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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В результате российской атаки зафиксировано падение в нескольких районах Киева:

  • в Голосеевском районе — повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба, загорелось пять автомобилей;
  • в Днепровском районе — повреждена недостройка;
  • в Соломенском районе — предварительно, загорелось здание.
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Скриншот поста КГВА

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в Голосеевском районе также повреждена тепломагистраль, в Шевченковском — пожар. Стало известно еще об одном пострадавшем.

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Скриншот поста Кличка

Напомним, в Киеве ночью было зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в Голосеевском районе.

Утром враг атаковал столицу баллистическими ракетами, раздавались взрывы. В Голосеевском районе сообщали о горящих автомобилях.

Киев обстрелы ППО ракеты балистическая атака

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