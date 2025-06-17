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Головна Київ Батьки чекали цілий день — у Києві дістали тіло чоловіка

Батьки чекали цілий день — у Києві дістали тіло чоловіка

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Дата публікації: 17 червня 2025 21:12
Удар по Києву 17 червня — з-під завалів дістали тіло чоловіка
Чоловік і жінка біля зруйнованого будинку, де під завалами знаходиться їх син. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти З-під завалів у Києві дістали тіло чоловіка

Російські війська вночі 17 червня завдали удару по Києву. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються досі і з-під завалів житлового будинку у Солом'янському районі дістали тіло чоловіка, якого батьки чекали цілий день. 

Про це повідомляє РБК-Україна.

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З-під завалів у Києві дістали тіло чоловіка

Як відомо, уже ввечері рятувальники знайшли тіло чоловіка під завалами багатоповерхівки. Згідно з джерелами журналістів у поліції, він не вижив. 

Йдеться про 31-річного Дмитра, за якого цілий день молилися його батьки під дев'ятиповерхівкою. Вони впізнали сина на місці трагедії.

Наразі пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

Нагадаємо, вночі 17 червня у Києві ракета Х-101 влучила у житловий будинок. Внаслідок влучання там обвалилась повністю конструкція під'їзду будинку, аж до самого підвалу. 

Крім того, один з уламків російської ракети влучив у гуртожиток медуніверситету імені П. Л. Шупика. Він розташований у Шевченківському районі Києва.

Київ обстріли рятувальники війна в Україні тіло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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