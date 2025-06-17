Удар по Киеву 17 июня — из-под завалов достали тело мужчины

Родители ждали целый день — в Киеве достали тело мужчины
Российские войска ночью 17 июня нанесли удар по Киеву. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор и из-под завалов жилого дома в Соломенском районе достали тело мужчины, которого родители ждали целый день.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Из-под завалов в Киеве достали тело мужчины
Как известно, уже вечером спасатели нашли тело мужчины под завалами многоэтажки. Согласно источникам журналистов в полиции, он не выжил.
Речь идет о 31-летнем Дмитрии, за которого целый день молились его родители под девятиэтажкой. Они узнали сына на месте трагедии.
Сейчас поисково-спасательные работы еще продолжаются.
Напомним, ночью 17 июня в Киеве ракета Х-101 попала в жилой дом. В результате попадания там обвалилась полностью конструкция подъезда дома, вплоть до самого подвала.
Кроме того, один из обломков российской ракеты попал в общежитие медуниверситета имени П. Л. Шупика. Оно расположено в Шевченковском районе Киева.
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