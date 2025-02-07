В Києві відновили два мости, які лишалися без ремонту 40 років

Кличко перевіряє об'єкт. Фото: Telegram Кличка

Мер Києва Віталій Кличко здійснив перевірку робіт з оновлення двох шляхопроводів в Оболонському районі столиці. Мости не підлягали капітальному ремонту з моменту введення їх в експлуатацію, тобто 40 років.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Перевірив, як триває оновлення двох важливих об’єктів транспортної інфраструктури столиці – шляхопроводів на Оболоні, які ввели в експлуатацію понад 40 років тому і з того часу капітально не ремонтували", — уточнив Кличко.

Мер зазначив, що у липні 2024 "Київавтодор" розпочався ремонт аварійного шляхопроводу на перетині вулиць Лугової і Богатирської. Спеціалісти вже відремонтували одну частину, тепер триває оновлення протилежної. Дорожники демонтували старе мостове полотно, балки прогонових будов, підсилили опори. Також вони влаштовують на об'єкті нове освітлення, огорожі, тротуари, велодоріжки. Завершити роботи планується до літа.

Також на початку лютого розпочався капітальний ремонт ще одного аварійного шляхопроводу — через залізничну колію по вулиці Полярній. Тут оновлять конструкції мосту, дорожнє покриття, освітлення, підземний перехід та облаштують велоінфраструктуру (1,3 км). Роботи на об’єкті планують завершити до кінця цього року.

Кличку на одному з мостів. Фото: Telegram Кличка

Ремонт мосту у Києві. Фото: Telegram Кличка

Автомобіль на мосту. Фото: Telegram Кличка

Раніше ми писали, що у Києві в Деснянському районі почав руйнуватися шляхопровід "Юність". Від нього відірвалася частина конструкції і ледь не впала на голову перехожої. Також ми писали, що у Києві в грудні минулого року відкрили Подільсько-Воскресенський міст.