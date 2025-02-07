В Киеве восстановили два моста, которые оставались без ремонта 40 лет

Кличко проверяет объект. Фото: Telegram Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко осуществил проверку работ по обновлению двух путепроводов в Оболонском районе столицы. Мосты не подлежали капитальному ремонту с момента введения их в эксплуатацию, то есть 40 лет.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Проверил, как идет обновление двух важных объектов транспортной инфраструктуры столицы - путепроводов на Оболони, которые ввели в эксплуатацию более 40 лет назад и с тех пор капитально не ремонтировали", — уточнил Кличко.

Мэр отметил, что в июле 2024 года "Киевавтодор" начал ремонт аварийного путепровода на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Специалисты уже отремонтировали одну часть, теперь продолжается обновление противоположной. Дорожники демонтировали старое мостовое полотно, балки пролетных строений, усилили опоры. Также они устраивают на объекте новое освещение, ограждения, тротуары, велодорожки. Завершить работы планируется к лету.

Также в начале февраля начался капитальный ремонт еще одного аварийного путепровода - через железнодорожные пути по улице Полярной. Здесь обновят конструкции моста, дорожное покрытие, освещение, подземный переход и обустроят велоинфраструктуру (1,3 км). Работы на объекте планируют завершить до конца этого года.

Кличко на одном из мостов. Фото: Telegram Кличко

Ремонт моста в Киеве. Фото: Telegram Кличко

Автомобиль на мосту. Фото: Telegram Кличко

Ранее мы писали, что в Киеве в Деснянском районе начал разрушаться путепровод "Юность". От него оторвалась часть конструкции и едва не упала на голову прохожей. Также мы писали, что в Киеве в декабре прошлого года открыли Подольско-Воскресенский мост.