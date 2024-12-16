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У Києві почав руйнуватися шляхопровід "Юність" — фоторепортаж

16 грудня 2024 15:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві почав руйнуватися шляхопровід Юність — фото
Шляхопровід "Юність". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві в Деснянському районі почав руйнуватися шляхопровід "Юність". Від нього відірвалася частина конструкції і ледь не впала на голову перехожої.

Наскільки критичною є ситуація з'ясовувала журналістка Новини.LIVE Ірина Доляк у понеділок, 16 грудня.

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На перетині вулиць Братиславської та Шолом-Алейхема днями стався обвал невеликого фрагмента шляхопроводу. Мешканка Києва розповіла в соцмережах, що частина конструкції ледь не впала на неї.

Хоч уламки вже прибрали, споруда має деякі пошкодження: видимі іржаві елементи каркасу та відпалі шматки бетону, які досі залишаються під мостом.

міст
Транспорт на мосту "Юність". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
шляхопровід
Пошкодження мосту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
руйнування мосту
Під мостом "Юність". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
міст Юність
Пошкодження каркасу мосту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Раніше ми розповідали, що у Київській області продовжують відбудовувати інфраструктуру, яку зруйнували росіяни під час повномасштабного наступу РФ у лютому 2022 року. Зокрема, вже відбудували міст через річку Ірпінь. 

Також пи сали, що у Києві в перший день грудня відкрили Подільсько-Воскресенський міст. Ним уже курсують автомобілі.

Київ міст ремонт аварія фоторепортаж

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