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Головна Київ Без масового ажіотажу: ситуація в пунктах незламності Києва

Без масового ажіотажу: ситуація в пунктах незламності Києва

Ua ru
5 листопада 2026 19:29
Репортаж
Пункти незламності в Києві: скільки людей звернулися по допомогу в Голосіївському районі Новини.LIVE
Люди в пункті незламності. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Голосіївському районі Києва за день до пунктів незламності звернулися близько 10 людей. Вони облаштовані на базі пожежно-рятувальних частин і працюють уже близько місяця.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова в ефірі День.LIVE.

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Пункти незламності в Голосіївському районі

Пункти незламності в Києві відчиняють за потреби, коли люди звертаються до рятувальників. Водночас попри тривалі відключення електроенергії в столиці масових звернень поки не фіксують.

У ДСНС повідомили, що стаціонарні пункти функціонують уже близько місяця у столиці.

"Однак тільки за вчорашній день, як нам повідомили рятувальники, до пунктів незламності за допомогою звернулись близько 10 мешканців Голосіївського району столиці", — зазначила журналістка.

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Мешканці столиці підкреслюють, що такі місця особливо необхідні пенсіонерам, людям, які не мають постійного житла, а також жителям будинків, де відсутні резервні джерела електроенергії.

Зокрема, одна з жінок вважає, що їх повинно бути набагато більше. 

"Взимку користувалася, коли не було світла, а зараз ні. Зараз в мене зʼявляється світло, я швидко все підзаряджую і нікуди не виходжу", — розповіла киянки.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, у Києві продовжують відновлювати водопостачання після перебоїв, зафіксованих у низці районів столиці. Несправності виникли через перепади напруги в електромережі, які призвели до виходу з ладу насосного обладнання.

А виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв повідомляв, що у Києві продовжують підключати житлові будинки до системи централізованого опалення. Для повноцінного запуску теплопостачання в усій столиці знадобиться близько 10 днів. Очікується, що до 12 листопада тепло з’явиться в більшості осель.

Київ ДСНС електроенергія відключення світла Пункт Незламності
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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