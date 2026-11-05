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Головна Київ Кличко: через декілька годин Київ має бути повністю з водою

Кличко: через декілька годин Київ має бути повністю з водою

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5 листопада 2026 18:19
Репортаж
Кличко розповів, коли в Києві відновлять водопостачання facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

У Києві тривають роботи з відновлення водопостачання після перебоїв у деяких районах міста. Причиною проблем стали стрибки напруги в електромережі, через які насоси виходять з ладу. Міська влада розраховує повністю відновити подачу води протягом кількох годин.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на запитання журналістки щодо ситуації з водопостачанням у столиці, інформує журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко у четвер, 5 листопада.

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Чому в Києві виникли перебої з водопостачанням

За словами міського голови Віталія Кличка, нестабільна напруга в електромережі впливає на роботу насосного обладнання, яке забезпечує подачу води. Через це насоси аварійно вимикаються, а комунальні служби працюють над якнайшвидшим відновленням водопостачання.

Кличко також розповів про поточний стан роботи водопровідних станцій. Під час засідання керівник "Київводоканалу" доповів йому, що станції вже працюють, а подачу води на правому березі відновлюють. На лівому березі водопостачання, за словами мера, здійснюється в повному обсязі.

Водночас Кличко уточнив, що прогноз щодо повного відновлення водопостачання залежить від відсутності надзвичайних ситуацій. Він висловив сподівання, що за таких умов Київ знову буде повністю з водою вже за кілька годин.

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"Це пов'язано з тим, що напруга в мережі скаче, і насоси, які відповідають за водопостачання, випадають в аварію. Ми робимо все для того, щоб максимально швидко все відновлювати.

Тільки що поки йшло засідання, мені керівник водоканалу доповів, що водопровідні станції в роботі. Мережа правого берега наповнюється водою, водопостачання лівого берега здійснюється в повному обсязі, тобто ми відновлюємо.

Сподіваюся, якщо не буде надзвичайних ситуацій, то через декілька годин місто повинно бути знову з водою", — пояснив Кличко.

Крім того, на своїй сторінці у Telegram мер столиці також прокоментував ситуацію щодо водопостачання у місті:

"Тиск в системі водопостачання столиці поступово нормалізують та відновлюють подачу води в райони, де були перебої. Аварійна ситуація виникла внаслідок ворожої атаки на енергосистему України та пошкодження енергетичного обладнання, яке подає електроенергію зокрема й на Київ".

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Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 5 листопада 2026 року через аварійні знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури перебої з водопостачанням виникли в усіх районах Києва. Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми, а подачу води вже поступово відновлюють.

Новини.LIVE писали, що уряд спрямує до Києва 10 генераторів для забезпечення безперебійної роботи водоканалу під час відключень електроенергії. Ще 21 установку передадуть 12 громадам у регіонах коштом резервного фонду. Сергій Корецький закликав місцеву владу не зволікати з монтажем обладнання та якнайшвидше під'єднати його.

Віталій Кличко Київ водопостачання вода столиця Київводоканал
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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