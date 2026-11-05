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Главная Киев Без массового ажиотажа: ситуация в пунктах несокрушимости Киева

Без массового ажиотажа: ситуация в пунктах несокрушимости Киева

Ua ru
5 ноября 2026 19:29
Репортаж
Пункты несокрушимости в Киеве: сколько человек обратились за помощью в Голосеевском районе Новини.LIVE
Люди в пункте несокрушимости. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Голосеевском районе Киева за день в пункты несокрушимости обратились около 10 человек. Они организованы на базе пожарно-спасательных частей и работают уже около месяца.

Об этом сообщила журналистка Новости.LIVE Диана Шлыкова в эфире День.LIVE.

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Пункты стойкости в Голосеевском районе

Пункты стойкости в Киеве открываются по мере необходимости, когда люди обращаются к спасателям. В то же время, несмотря на длительные отключения электроэнергии в столице, массовых обращений пока не фиксируется.

В ГСЧС сообщили, что стационарные пункты функционируют в столице уже около месяца.

"Однако только за вчерашний день, как нам сообщили спасатели, в пункты устойчивости за помощью обратились около 10 жителей Голосеевского района столицы", — отметила журналистка.

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Жители столицы подчеркивают, что такие места особенно необходимы пенсионерам, людям, не имеющим постоянного жилья, а также жителям домов, где отсутствуют резервные источники электроэнергии.

В частности, одна из женщин считает, что их должно быть гораздо больше.

"Зимой пользовалась, когда не было света, а сейчас — нет. Сейчас у меня появляется свет, я быстро всё подзаряжаю и никуда не выхожу", — рассказала киевлянка.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в Киеве продолжают восстанавливать водоснабжение после перебоев, зафиксированных в ряде районов столицы. Неисправности возникли из-за перепадов напряжения в электросети, которые привели к выходу из строя насосного оборудования.

А исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщал, что в Киеве продолжают подключать жилые дома к системе централизованного отопления. Для полноценного запуска теплоснабжения во всей столице потребуется около 10 дней. Ожидается, что к 12 ноября тепло появится в большинстве домов.

Киев ГСЧС электроэнергия отключения света Пункт Незламности
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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