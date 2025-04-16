Як пройшло засідання у Київраді 15 квітня - деталі

Київська міська рада. Фото: chesno.org

У вівторок, 15 квітня, Київрада вперше за кілька засідань обійшлася без скандалів, криків та блокувань. При цьому засідання завершилось достроково.

Про це повідомила кореспондентка Ірина Доля в ефірі "Київського часу".

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Як пройшло засідання Київради 15 квітня

Депутати розглянули частину порядку денного, серед яких — питання скасування скандальних договорів оренди землі, які стали відомими завдяки "туалетним схемам". Проте це рішення так і не було ухвалене через юридичні суперечності.

Також депутати підтримали зміни до міської програми з охорони здоров’я. Мова йде про підвищення надбавок для медперсоналу та реорганізацію медичних закладів.

Щодо кадрових змін, то довгоочікувана кандидатура нового секретаря Київради так і не була внесена мером Віталієм Кличком. У зв’язку з відсутністю кворуму, засідання завершилося достроково, а Київрада, ймовірно, продовжить роботу без секретаря.

Нагадаємо, що Київська міська рада проводила чергове засідання, де провалила голосування за скасування рішень щодо "земельно-туалетних схем".

Крім того, депутатка Київської міської Ради Ксенія Семенова висловилася щодо скасування рішень КМР, за якими працює НАБУ.