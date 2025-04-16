Как прошло заседание в Киевсовете 15 апреля - детали

Без секретаря и с прогрессом — как прошло заседание в Киевсовете
Во вторник, 15 апреля, Киевсовет впервые за несколько заседаний обошелся без скандалов, криков и блокировок. При этом заседание завершилось досрочно.
Об этом сообщила корреспондент Ирина Доля в эфире "Київського часу".
Как прошло заседание Киевсовета 15 апреля
Депутаты рассмотрели часть повестки дня, среди которых — вопрос отмены скандальных договоров аренды земли, которые стали известными благодаря "туалетным схемам". Однако это решение так и не было принято из-за юридических противоречий.
Также депутаты поддержали изменения в городскую программу по охране здоровья. Речь идет о повышении надбавок для медперсонала и реорганизации медицинских учреждений.
Что касается кадровых изменений, то долгожданная кандидатура нового секретаря Киевсовета так и не была внесена мэром Виталием Кличко. В связи с отсутствием кворума, заседание завершилось досрочно, а Киевсовет, вероятно, продолжит работу без секретаря.
Напомним, что Киевский городской совет проводил очередное заседание, где провалил голосование за отмену решений по "земельно-туалетным схемам".
Кроме того, депутат Киевского городского совета Ксения Семенова высказалась об отмене решений КГС, по которым работает НАБУ.
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