Подільський міст - Ткаченко звинуватив Кличка в корупції

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до мера Києва Віталія Кличка з різкою критикою щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту та використання міських коштів. Крім того, він закликав правоохоронні органи та Генеральний штаб провести повну ревізію того, що зроблено, а точніше — не зроблено.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram у понеділок, 13 жовтня.

Ткаченко критикує Кличка

За словами Ткаченка, міст став символом не розвитку, а особистої корупції очільника міста.

"Ви відкривали цей міст скільки разів? Тричі? На нього витратили вже 18 мільярдів гривень. Десятки років Київ будує його, і він перетворився на пам'ятник безвідповідальності", — заявив він.

Ткаченко зазначив, що сьогодні головний ресурс столиці повинен бути спрямований на безпеку киян, проте, на його думку, Кличко особисто розподіляє кошти на власні проєкти, перекладаючи відповідальність на інших.

"Коли є негатив, ви шукаєте винних. Коли позитив — залишаєте його собі", — додав посадовець.

Він підкреслив, що кошти витрачаються на мости, дороги та інші проєкти, але на фінансування безпеки виділяються мінімальні ресурси.

"Щоб ухвалити рішення про модульні укриття, нам знадобилося майже чотири роки. Киянам потрібна безпека вже зараз — укриття, системи оповіщення, захист критичної інфраструктури", — наголосив Ткаченко.

Під час сьогоднішнього засідання Ради оборони міста буде заслухано, як саме мер захищав комунальні об’єкти, що перебувають у його підпорядкуванні.

"Віталій Володимирович, не всі можуть дивитися завтрашній день, але пора. Не витрачайте кошти киян на політичне будівництво з десятками кримінальних справ. Ці гроші є куди спрямувати", — підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше депутат Київської міської ради Андрій Вітренко висловив сумнів щодо прозорості бюджету столиці на наступний рік. Він підкреслив, що документ містить незвичні або сумнівні витрати. Зокрема, за його словами, знову передбачено фінансування Подільсько-Воскресенського мосту, що викликає питання щодо доцільності таких витрат.

Крім того, Вітренко повідомляв, що він подав проєкт рішення щодо висловлення недовіри меру столиці Віталію Кличку.