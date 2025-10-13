Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Безпека Києва — Ткаченко закликав перевірити Кличка на корупцію

Безпека Києва — Ткаченко закликав перевірити Кличка на корупцію

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 18:09
Подільський міст - Ткаченко звинуватив Кличка в корупції
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до мера Києва Віталія Кличка з різкою критикою щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту та використання міських коштів. Крім того, він закликав правоохоронні органи та Генеральний штаб провести повну ревізію того, що зроблено, а точніше — не зроблено.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram у понеділок, 13 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Ткаченко критикує Кличка

За словами Ткаченка, міст став символом не розвитку, а особистої корупції очільника міста.

Реклама

"Ви відкривали цей міст скільки разів? Тричі? На нього витратили вже 18 мільярдів гривень. Десятки років Київ будує його, і він перетворився на пам'ятник безвідповідальності", — заявив він.

Ткаченко зазначив, що сьогодні головний ресурс столиці повинен бути спрямований на безпеку киян, проте, на його думку, Кличко особисто розподіляє кошти на власні проєкти, перекладаючи відповідальність на інших.

Реклама

"Коли є негатив, ви шукаєте винних. Коли позитив — залишаєте його собі", — додав посадовець.

Він підкреслив, що кошти витрачаються на мости, дороги та інші проєкти, але на фінансування безпеки виділяються мінімальні ресурси.

"Щоб ухвалити рішення про модульні укриття, нам знадобилося майже чотири роки. Киянам потрібна безпека вже зараз — укриття, системи оповіщення, захист критичної інфраструктури", — наголосив Ткаченко.

Під час сьогоднішнього засідання Ради оборони міста буде заслухано, як саме мер захищав комунальні об’єкти, що перебувають у його підпорядкуванні.

"Віталій Володимирович, не всі можуть дивитися завтрашній день, але пора. Не витрачайте кошти киян на політичне будівництво з десятками кримінальних справ. Ці гроші є куди спрямувати", — підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше депутат Київської міської ради Андрій Вітренко висловив сумнів щодо прозорості бюджету столиці на наступний рік. Він підкреслив, що документ містить незвичні або сумнівні витрати. Зокрема, за його словами, знову передбачено фінансування Подільсько-Воскресенського мосту, що викликає питання щодо доцільності таких витрат.

Крім того, Вітренко повідомляв, що він подав проєкт рішення щодо висловлення недовіри меру столиці Віталію Кличку. 

Віталій Кличко Київ Генштаб ЗСУ столиця Тимур Ткаченко
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації