Подольский мост – Ткаченко обвинил Кличко в коррупции

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился к мэру Киева Виталию Кличко с резкой критикой относительно строительства Подольско-Воскресенского моста и использования городских средств. Кроме того, он призвал правоохранительные органы и Генеральный штаб провести полную ревизию того, что сделано, а точнее — не сделано.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram в понедельник, 13 октября.

Ткаченко критикует Кличко

По словам Ткаченко, мост стал символом не развития, а личной коррупции главы города.

"Вы открывали этот мост сколько раз? Трижды? На него потратили уже 18 миллиардов гривен. Десятки лет Киев строит его, и он превратился в памятник безответственности", — заявил он.

Ткаченко отметил, что сегодня главный ресурс столицы должен быть направлен на безопасность киевлян, однако, по его мнению, Кличко лично распределяет средства на собственные проекты, перекладывая ответственность на других.

"Когда есть негатив, вы ищете виновных. Когда позитив — оставляете его себе", — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что средства тратятся на мосты, дороги и другие проекты, но на финансирование безопасности выделяются минимальные ресурсы.

"Чтобы принять решение о модульных укрытиях, нам понадобилось почти четыре года. Киевлянам нужна безопасность уже сейчас — укрытия, системы оповещения, защита критической инфраструктуры", — подчеркнул Ткаченко.

Во время сегодняшнего заседания Совета обороны города будет заслушано, как именно мэр защищал коммунальные объекты, находящиеся в его подчинении.

"Виталий Владимирович, не все могут смотреть завтрашний день, но пора. Не тратьте средства киевлян на политическое строительство с десятками уголовных дел. Эти деньги есть куда направить", — подытожил Ткаченко.

Напомним, что ранее депутат Киевского городского совета Андрей Витренко выразил сомнение по поводу прозрачности бюджета столицы на следующий год. Он подчеркнул, что документ содержит необычные или сомнительные издержки. В частности, по его словам, снова предусмотрено финансирование Подольско-Воскресенского моста, что вызывает вопрос о целесообразности таких расходов.

Кроме того, Витренко сообщал, что он подал проект решения о выражении недоверия мэру столицы Виталию Кличко.