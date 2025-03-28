Бійка біля Голосіївського ТЦК — постраждалий розкрив свою версію подій

Постраждалий біля Голосіївського ТЦК. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 28 березня, біля Голосіївського ТЦК у Києві відбулася бійка за участі чоловіків у військовій формі. Дмитро, який постраждав під час інциденту, розкрив свою версію подій.

Про це він розповів у коментарі журналістам Новини.LIVE.

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Хлопець пояснив, що прийшов до Центру комплектування з наміром знімати контент для свого блогу в ТікТок. Однак ситуація швидко вийшла з-під контролю.

За словами Дмитра, ніхто з правоохоронців не надав йому коментарів, а коли він наблизився до входу на територію ТЦК, один з чоловіків у військовій формі зробив необережне зауваження одному з репортерів. Це стало поштовхом до штовханини, у якій Дмитро також опинився.

"Другий працівник вийшов. Я так розумію, працівник ТЦК, не представившись, почав мене обзивати і бити. Мене били, мене повалили і били по голові", — згадує постраждалий.

Після інциденту Дмитро звернувся за допомогою до "швидкої", де медики зафіксували тілесні ушкодження, заспокоїли його, поміряли тиск і порадили звернутися до травмпункту. Проте, найбільше хлопця обурило, що правоохоронці, які були на місці подій, не втручалися, а просто спостерігали за сутичкою і навіть посміхалися.

Нагадаємо, конфлікт біля Голосіївського територіального центру комплектування у Києві розгорівся через припаркований поруч автомобіль. Правохоронці запідозрили, що там є вибухівка й перекрили дорогу, почали перевірку водія.

Пізніше сталося відомо, що автомобіль належить військовим адвокатам. Вибухівки не знайшли, але автомобіль вирішили евакуювати. За словами адвоката Вікторії Павленко, пояснюють це тим, що необхідна ще одна перевірка.