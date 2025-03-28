Драка возле Голосеевского ТЦК - пострадавший раскрыл свою версию событий

Пострадавший возле Голосеевского ТЦК. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 28 марта, возле Голосеевского ТЦК в Киеве произошла драка с участием мужчин в военной форме. Дмитрий, который пострадал во время инцидента, раскрыл свою версию событий.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам Новини.LIVE.

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Парень объяснил, что пришел в Центр комплектования с намерением снимать контент для своего блога в ТикТок. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля.

По словам Дмитрия, никто из правоохранителей не предоставил ему комментариев, а когда он приблизился ко входу на территорию ТЦК, один из мужчин в военной форме сделал неосторожное замечание одному из репортеров. Это стало толчком к потасовке, в которой Дмитрий также оказался.

"Второй работник вышел. Я так понимаю, работник ТЦК, не представившись, начал меня обзывать и бить. Меня били, меня повалили и били по голове", — вспоминает пострадавший.

После инцидента Дмитрий обратился за помощью в "скорую", где медики зафиксировали телесные повреждения, успокоили его, померили давление и посоветовали обратиться в травмпункт. Однако, больше всего парня возмутило, что правоохранители, которые были на месте событий, не вмешивались, а просто наблюдали за схваткой и даже улыбались.

Напомним, конфликт возле Голосеевского территориального центра комплектования в Киеве разгорелся из-за припаркованного рядом автомобиля. Правоохранители заподозрили, что там есть взрывчатка и перекрыли дорогу, начали проверку водителя.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит военным адвокатам. Взрывчатки не нашли, но автомобиль решили эвакуировать. По словам адвоката Виктории Павленко, объясняют это тем, что необходима еще одна проверка.