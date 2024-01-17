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Біля гімназії у Київській області дитину зіштовхнули з висоти — деталі

17 січня 2024 15:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Біля гімназії у Київській області дитину зіштовхнули з висоти — деталі
Хлопчик зіштовхує дитину з висоти. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області біля Васильківської гімназії №1 дитину зіштовхнули з висоти. Вчителі промовчали й запевнили, що це була випадковість.

Про це повідомила мати постраждало хлопчика Юлія Ханзерук.

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Дитину зіштовхнули з висоти 

На відео, яке опублікувала мати постраждалого хлопчика, можна побачити, як її сина зіштовхнули з висоти на перерві. Це вирішив зробити його однокласник, однак раніше вони не конфліктували.

Вчителі проігнорували інцидент та заявили про випадковість. 

"Ні Васильківська гімназія №1, ні батьки хлопчика, не хочуть брати на себе відповідальність і відшкодовувати витрати на лікування", — наголосила мати дитини.

Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс, закритий перелом передпліччя, забої та садна. Дитині знадобилася операція.

Юлія вирішила звернутися до правоохоронних органів, які вже почали з'ясовувати всі обставини події для покарання винних.

Вона також розповіла, що директор гімназії Бабало О.В. поводила себе неналежним чином, прикриваючи себе та інших працівників. 

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Допис мами постраждалого хлопчика. Фото: скриншот
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Допис мами постраждалого хлопчика. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Київщині водій наїхав на 16-річного підлітка та втік з місця ДТП. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали порушника. 

Також ми писали, що у Києві чоловік обікрав пенсіонерку у приміщенні залізничного вокзалу. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника, йому загрожує до 8 років в'язниці. 

вчителі
діти
навчання
операція
Київська область

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