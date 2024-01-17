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Возле гимназии в Киевской области ребенка столкнули с высоты — детали

17 января 2024 15:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Возле гимназии в Киевской области ребенка столкнули с высоты — детали
Мальчик сталкивает ребенка с высоты. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области возле Васильковской гимназии №1 ребенка столкнули с высоты. Учителя промолчали и заверили, что это была случайность.

Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика Юлия Ханзерук.

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Ребенка столкнули с высоты

На видео, которое опубликовала мать пострадавшего мальчика, можно увидеть, как ее сына столкнули с высоты на перемене. Это решил сделать его одноклассник, однако ранее они не конфликтовали.

Учителя проигнорировали инцидент и заявили о случайности.

"Ни Васильковская гимназия №1, ни родители мальчика, не хотят брать на себя ответственность и возмещать расходы на лечение", — подчеркнула мать ребенка.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытый перелом предплечья, ушибы и ссадины. Ребенку понадобилась операция.

Юлия решила обратиться в правоохранительные органы, которые уже начали выяснять все обстоятельства происшествия для наказания виновных.

Она также рассказала, что директор гимназии Бабало А.В. вела себя неправильно, прикрывая себя и других работников.

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Пост мамы пострадавшего мальчика. Фото: скриншот
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Пост мамы пострадавшего мальчика. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области водитель наехал на 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Правоохранители оперативно разыскали и задержали нарушителя.

Также мы писали, что в Киеве мужчина обворовал пенсионерку в помещении железнодорожного вокзала. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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дети
учеба
операция
Киевская область

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