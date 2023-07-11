Возле Киево-Печерской Лавры снова неспокойно: на месте работает полиция
Недалеко от корпусов Киево-Печерской Лавры снова начинаются стычки. Там комиссия Минкульта пытается проверить и опечатать их.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Схватки возле Киево-Печерской Лавры
С самого утра на территории Киево-Печерской Лавры находится полиция и комиссия Минкульта, чтобы проверить и опечатать корпуса.
Также рядом находятся и верующие УПЦ (МП), которые кричат о "штурме" и "взломе" корпусов и церковного магазина Киево-Печерской Лавры.
Напомним, ранее мы писали, что 6 июля, в Киево-Печерскую Лавру также посетили полиция и комиссия Минкульта. Там с самого утра начались стычки.
5 июля в Киево-Печерской Лавре вводятся ограничения на вход. Посещать Нижнюю лавру можно только в определенное время.
Также 4 июля предстояла проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника " Киево-Печерская лавра ". Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.