Мільярд для чиновників — деталі бюджету Києва на наступний рік

Мер Києва Віталій Кличко. Ілюстративне фото: КМДА

Столичний бюджет на 2024 рік буде дефіцитним на 8%. Видаткова частина бюджету складе 82,3 млрд грн, в той час, як доходи складуть лише 68,85 млрд грн.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Мільярд чиновникам

Повідомляється, що на утримання всіх міських органів влади у Києві планують витратити з бюджету-2024 1,27 млрд грн. Зокрема, на секретаріат Київської міськради заплановано 394,34 млн грн, а на утримання КМДА — ще 879,34 млрд грн.

Чи не найбільші видатки традиційно очікуються на два департаменти: охорони здоров'я (5,53 млрд грн, з них 1,1 млрд — на стаціонарну меддопомогу населенню) та освіти й науки (3 млрд грн, з них майже 1 млрд грн піде на розвиток професійно-технічної освіти).

Також велику частину бюджету міста витратить Департамент соцполітики — 5,76 млрд грн. Більшу частку планують витратити на "заходи у сфері соціального захисту і соцзабезпечення" (2,25 млрд грн). Ще 725 млн грн заплановано на соцзахист ветеранів війни та праці.

Великі витрати підуть і на культуру. Відповідний департамент КМДА може отримати 1,74 млрд грн, з них 511 млн піде на утримання театрів, 346 млн — музеїв та виставок, ще 60 млн — міських бібліотек.

Будівництво метро та транспортна розв'язка

В проєкті також є інформація про конкретні витрати. Так, Департамент транспортної інфраструктури планує видатки на ряд міських об'єктів, які охоплять чверть від загального витратного кошторису. Зокрема, 2024 року у Києві збираються:

Реконструювати шляхопровід на вул. Дегтярівській, до кінця року готовність буде на 57,1% (361 млн грн);

Побудувати розв'язку на вул. Богатирській та Полярній на 45,9% (351 млн грн);

Побудувати Подільський мостовий перехід до 87% від готовності (298 млн грн);

Довести будівництво метро на Виноградар до 4,6% від готовності (328 млн грн).

Хто лишився без грошей

В порівнянні з цими витратами, на дітей в проєкті бюджету запланована невелика сума. Служба у справах дітей та сім'ї може отримати всього 163,21 млн грн (з них 44 млн — на утримку дитбудинків та допомогу дитбудинкам сімейного типу).

Також невеликі суми заплановані на містобудування та архітектуру (71 млн грн, з них левову частку, 44 млн, з'їсть апарат Департаменту), туризм (25,66 млн грн) та промисловість і підприємництво (146,7 млн грн, з яких 110 млн піде на "сприяння розвитку малого/середнього підприємництва").

Районний розподіл коштів столиці

У витратах на міські райони дисбалансу не спостерігається. Найбільше коштів отримає Дніпровський район, а найменше — Печерський, через невелику площу. Тому витрати між районними адміністраціями наразі виглядають так:

Голосіївська РДА — 2,43 млрд грн;

Дарницька РДА — 3,53 млрд грн;

Деснянська РДА — 3,04 млрд грн;

Дніпровська РДА — 3,6 млрд грн;

Оболонська РДА — 2,81 млрд грн;

Печерська РДА — 1,39 млрд грн;

Подільська РДА — 2,15 млрд грн;

Святошинська РДА — 3,38 млрд грн;

Солом'янська РДА — 2,84 млрд грн;

Шевченківська РДА — 2,63 млрд грн.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про формування бюджету столиці на наступний рік, і знову розкритикував Верховну Раду України в спробі втручання в допомогу ЗСУ від міста. Перед цим він назвав мету створення при КМДА антикорупційного департаменту.