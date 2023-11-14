Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Мільярд для чиновників — деталі бюджету Києва на наступний рік arrow

Мільярд для чиновників — деталі бюджету Києва на наступний рік

14 листопада 2023 18:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мільярд для чиновників — деталі бюджету Києва на наступний рік
Мер Києва Віталій Кличко. Ілюстративне фото: КМДА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Столичний бюджет на 2024 рік буде дефіцитним на 8%. Видаткова частина бюджету складе 82,3 млрд грн, в той час, як доходи складуть лише 68,85 млрд грн. 

Про це повідомляє "Інформатор".

Читайте також:

Мільярд чиновникам

Повідомляється, що на утримання всіх міських органів влади у Києві планують витратити з бюджету-2024 1,27 млрд грн. Зокрема, на секретаріат Київської міськради заплановано 394,34 млн грн, а на утримання КМДА — ще 879,34 млрд грн.

Чи не найбільші видатки традиційно очікуються на два департаменти: охорони здоров'я (5,53 млрд грн, з них 1,1 млрд — на стаціонарну меддопомогу населенню) та освіти й науки (3 млрд грн, з них майже 1 млрд грн піде на розвиток професійно-технічної освіти).

Також велику частину бюджету міста витратить Департамент соцполітики — 5,76 млрд грн. Більшу частку планують витратити на "заходи у сфері соціального захисту і соцзабезпечення" (2,25 млрд грн). Ще 725 млн грн заплановано на соцзахист ветеранів війни та праці.

Великі витрати підуть і на культуру. Відповідний департамент КМДА може отримати 1,74 млрд грн, з них 511 млн піде на утримання театрів, 346 млн — музеїв та виставок, ще 60 млн — міських бібліотек.

Будівництво метро та транспортна розв'язка

В проєкті також є інформація про конкретні витрати. Так, Департамент транспортної інфраструктури планує видатки на ряд міських об'єктів, які охоплять чверть від загального витратного кошторису. Зокрема, 2024 року у Києві збираються:

  • Реконструювати шляхопровід на вул. Дегтярівській, до кінця року готовність буде на 57,1% (361 млн грн);
  • Побудувати розв'язку на вул. Богатирській та Полярній на 45,9% (351 млн грн);
  • Побудувати Подільський мостовий перехід до 87% від готовності (298 млн грн);
  • Довести будівництво метро на Виноградар до 4,6% від готовності (328 млн грн).

Хто лишився без грошей

В порівнянні з цими витратами, на дітей в проєкті бюджету запланована невелика сума. Служба у справах дітей та сім'ї може отримати всього 163,21 млн грн (з них 44 млн — на утримку дитбудинків та допомогу дитбудинкам сімейного типу).

Також невеликі суми заплановані на містобудування та архітектуру (71 млн грн, з них левову частку, 44 млн, з'їсть апарат Департаменту), туризм (25,66 млн грн) та промисловість і підприємництво (146,7 млн грн, з яких 110 млн піде на "сприяння розвитку малого/середнього підприємництва").

Районний розподіл коштів столиці

У витратах на міські райони дисбалансу не спостерігається. Найбільше коштів отримає Дніпровський район, а найменше — Печерський, через невелику площу. Тому витрати між районними адміністраціями наразі виглядають так:

  • Голосіївська РДА — 2,43 млрд грн;
  • Дарницька РДА — 3,53 млрд грн;
  • Деснянська РДА — 3,04 млрд грн;
  • Дніпровська РДА — 3,6 млрд грн;
  • Оболонська РДА — 2,81 млрд грн;
  • Печерська РДА — 1,39 млрд грн;
  • Подільська РДА — 2,15 млрд грн;
  • Святошинська РДА — 3,38 млрд грн;
  • Солом'янська РДА — 2,84 млрд грн;
  • Шевченківська РДА — 2,63 млрд грн.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про формування бюджету столиці на наступний рік, і знову розкритикував Верховну Раду України в спробі втручання в допомогу ЗСУ від міста. Перед цим він назвав мету створення при КМДА антикорупційного департаменту. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі