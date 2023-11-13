Кличко розповів про бюджет Києва на наступний рік та згадав Верховну Раду

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: оф. сайт Київської міськради

Мер Києва Віталій Кличко заявив про формування бюджету столиці на наступний рік. А також столичний голова знову розкритикував Верховну Раду України в спробі втручання в допомогу ЗСУ від міста.

Про це він написав у Telegram.

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"Київ підготував проєкт столичного бюджету на наступний рік. При тому що парламент фактично позбавив столицю та інші міста й селища можливості допомагати ЗСУ, забравши військовий ПДФО, Київ продовжить, як зможе, підтримувати наших захисників", — пише Кличко.

Київський мер обурюється, що "всі громади й так сплачували в Держбюджет 40% ПДФО, тоді як столиця — 60%". Тепер же, на його думку, у громад заберуть ще більше коштів.

"Про них ми навряд чи побачимо детальні звіти від центральної влади — куди саме вони пішли. Але ми продовжимо в умовах обмежених можливостей допомагати ЗСУ, військовим підрозділам, які до нас звертаються", — резюмує Кличко.

Також мер повідомив, що столиця спрямує ще мільярд гривень за програмою "Захисник Києва" на підтримку українських військовиків. А також продовжить залучати допомогу від іноземних партнерів для передачі на фронт найнеобхідніших речей.

Нагадаємо, що раніше Віталій Кличко звинуватив Верховну Раду у тиску на місцеву владу. За його словами, парламентарі не дають чиновникам можливості допомагати Збройним силам України та "спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам".

Водночас в мережі були показані фото розграбованого боксерського рингу в Оболонському районі Києва, куди містяни покликали мера "на спаринг", вказавши, що саме він його відкривав два роки тому.

Ще раніше під будівлею КМДА пройшов мітинг, в якому містяни вимагали від Кличка передати частину столичного бюджету на потреби ЗСУ. А перед цим столичний голова в прямому етері заявив, що тимчасово окуповані території України "вже не є Україною".