Бюджет Киева 2024 - сколько выделят на дороги и армию

Депутаты КГГА на заседании. Фото: КГГА

Бюджет столицы на 2024 год обсуждается в стенах мэрии, его принятие будет в середине декабря. Однако на этапе дискуссий некоторые депутаты уже не согласны с тем, что на транспортную инфраструктуру хотят выделить в 20 раз больше, чем на армию.

За какие суммы дискутируют в КГГА, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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"В том документе, который зашел в Киевский городской совет, на программу "Защитник Киева" на 2024 год выделено 13,4 млн грн, а 750 млн грн выделено на программу поддержки социального обеспечения защитников и защитниц Украины. Скажем так, это средства не на реальное обеспечения ВСУ, а на социальное решение проблем защитников и защитниц", — сказал Витренко.

Депутат Киевсовета Андрей Витренко. Фото: Новини.LIVE

Под социальным обеспечением подразумевается улучшение жилищных условий, оказание специализированной помощи. Он добавил, что проект бюджета большинство депутатского корпуса не поддерживает. В настоящее время продолжаются дискуссии. Хуже всего, по мнению Витренко, это опять не бюджет города в войне, а бюджет дорог.

Сколько Киев выделит на дороги и армию

"Не нравятся основные приоритеты деятельности. У нас дискуссия идет постоянно. На Департамент транспортной инфраструктуры — 21 млрд грн из 68 млрд грн. По доходам бюджет города 68 млрд грн, по расходам 83 млрд грн, из них 21 на Департамент транспортной инфраструктуры. То есть это дороги и, как они пишут, развитие транспортной инфраструктуры", — добавил Витренко.

Добавим, что по субботам под стены КГГА выходят сотни людей с требованием направлять бюджетные средства на помощь ВСУ, а не на брусчатку, дороги и парки.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о формировании бюджета столицы на следующий год и вновь раскритиковал Верховную Раду Украины в попытке вмешательства в помощь ВСУ от города. Перед этим он назвал цель создания при КГГА антикоррупционного департамента.