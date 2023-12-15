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Бюджет Киева 2024 — власти не выделили ни копейки на ремонт метро

15 декабря 2023 13:10
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Бюджет Кижва 2024 - деньги на ремонт метро
Закрытие метро в Киеве из-за разгерметизации. Фото: Соцсети
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

При принятии бюджета столицы на 2024 год не были выделены дополнительные деньги на "Киевский метрополитен", чтобы ремонтировать синюю ветку. Критическая ситуация с закрытием шести станций не была учтена при планировании расходов, однако на дороги выделили миллиарды.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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"На метро не выделили дополнительно ничего. Были подняты вопросы по этому поводу. Ответ докладчика был таким, что эта ситуация не нуждается в дополнительных средствах, поэтому они не были учтены в бюджете", — сказал Витренко.

На дороги выделили более 20 млрд грн. Это несмотря на то, что в последние полгода киевляне еженедельно выходили под стены КГГА с требованием не ремонтировать дороги во время войны, а направлять деньги на ВСУ.

Бюджет Киева на 2024 год

Власти приняли бюджет столицы 14 декабря. В это время под КГГА собрались митингующие, требовавшие увеличить расходы из бюджета города на ВСУ. По словам мэра столицы Кличко, Киев планировал выделить 1 млрд грн на армию.

В то же время Кличко неоднозначно обратился к митингующим, заявив, чтобы они шли на передовую.

"У нас с мобилизацией есть большие проблемы, когда подавляющее большинство ребят в возрасте от 20 до 40 лет приходят и говорят деньги на ВСУ... Они морально поддерживают, если сердце болит, почему не одевают военную форму и не защищают страну?" – отметил городской голова.

Напомним, что мэр Виталий Кличко внес поправку в бюджет и выделил дополнительные деньги на ВСУ, но цифра может измениться.

Добавим, что ситуация с метро в Киеве крайне критична. 13 декабря полиция с обысками пришла в КП "Киевский метрополитен", ЧАО "Метрострой" и в структурные подразделения КГГА. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Также киевляне создали электронную петицию, в которой требуют уволить директора метрополитена Виктора Брагинского.

 

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