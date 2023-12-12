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Кияни вимагають звільнити директора метрополітену

12 грудня 2023 11:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кияни вимагають звільнити директора метрополітену
Директор метрополітену Віктор Брагінський. Фото: kyivcity.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Кияни створили електронну петицію, в якій вимагають звільнити директора метрополітену Віктора Брагінського. Наразі, документ зібрав 192 підписи з 6 тисяч необхідних. 

Про це йдеться у розділі "Електронні петиції" на порталі КМДА.

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Петиція про звільнення директора метрополітену

Як відомо, петиція з'явилася на сайті 11 грудня 2023 року. У ній кияни скаржаться на те, що за 10 років метро столиці не розвивається — замість відкриття нових станцій, закривають нині існуючі через аварійний стан. 

"Просимо звільнити директора "Київський метрополітен" Брагінського Віктора. Його було призначено на посаду 16 липня 2014 року. За майже 10 років управління метрополітеном пройшла поступова деградація підприємства! Також за цей час не було відкрито жодної нової станції метро. Навпаки, через аварійність тунелів станції тільки закривають", — написав автор петиції Павло Постоєнко. 

Станом на 12 грудня 11:30 петицію підтримали 192 особи. Для того, щоб її розглянув мер Києва, потрібно зібрати 6 тисяч голосів. Для цього ще є 59 днів. 

Кияни просять звільнити директора метрополітену
Петиція про звільнення. Фото: скриншот

Закриття метро у Києві

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Як стверджують фахівці, в Київській міській державній адміністрації не один місяць знали про загрозу виникнення аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Народний депутат Олексій Кучеренко вимагатиме створити тимчасову слідчу комісію. 

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