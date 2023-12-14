Коли почалися проблеми з київським метро та скільки часу потрібно на ремонт — відповідь КМДА
Ситуація, яка сталася з київським метро не є надзвичайною. Водночас на інших станціях теж є проблеми, які потрібно вирішувати.
Про це заявив директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Кандибор в інтерв'ю виданню NV.
Проблемна станція метрополітену
За його словами, про проблеми в цій частині метрополітену було відомо ще з 2011 року, а саме майже з моменту здачі станції в користування.
Він додав, що наразі київське метро працює у штатному режимі, а з проблемою, яка сталася на ділянці "Деміївська" — "Теремки", можна буде розібратися за шість місяців.
Кандибор зауважив, що попередні висновки, які стосуються кріплень тунелю зсередини вже було отримано від спеціалістів Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій.
"Ми зараз проводимо певні консультації з багатьма іншими ліцензованими структурами, які можуть нам дати об'єктивний проєкт, об'єктивний інженерний висновок, що робити ззовні", — запевнив посадовець.
Хто за це відповідатиме
Своєю чергою 13 грудня поліція з обшуками прийшла до КП "Київський метрополітен", ПрАТ "Метробуд" та до структурних підрозділів КМДА. Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України).
Також кияни створили електронну петицію, в якій вимагають звільнити директора метрополітену Віктора Брагінського.
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