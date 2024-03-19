Брагінський замовив ремонт тунелів метро Києва за завищеними цінами у балерини

Київське метро. Фото: Новини.LIVE

Київський метрополітен під керівництвом Віктора Брагінського доручив підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

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Угоду, укладену 23 грудня 2022 року між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії, позначили "для службового користування". На запит щодо причин використання грифа та вибору саме цієї компанії як підрядника, представники метро заявили, що "інформація не підлягає загальному розголошенню".

Загальна вартість угоди, згідно зі звітністю метрополітену — 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. Журналісти дізналися, що контракт може містити завищені ціни на матеріали та обладнання.

Згідно з даними Bihus.Info, у 2023 році компанія "Теплоенергоавтоматика" придбала кабелі від ТОВ "Тамерлайн". Варто відзначити, що компанія не є виробником кабелів, тож вони також закуповували їх в інших постачальників за значно меншою ціною. Це може означати, що на партії кабелю у 7 км, враховуючи податки, метрополітен міг переплатити близько 15,7 мільйона гривень.

Ціна кабелів. Фото: Bihus

Власниця ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика"

Основним власником ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" з літа 2020 року записана Тетяна Белецька. Її біографія та професія абсолютно не пов'язані з метрополітеном: Белецька є балериною, народною артисткою України, викладає в Національній опері України та очолює відділення класичної хореографії в Київській муніципальній академії танцю.

Тетяна Белецька. Фото: Bihus

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Водночас згідно з журналістськими даними, Белецька, найімовірніше, є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця. У середині нульових років обидва чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу, а пізніше, з 2007 по 2012 рік, спільно займалися бізнесом. Після того, як Брагінський очолив КП "Київський метрополітен" у 2014 році, Кривець став власником кількох компаній-підрядників, які постачали товари та виконували роботи для метро.

Брагінський та Кривець. Фото: Bihus

Як Брагінський ремонтував метро з родичами

Спочатку Кривець увійшов до ТОВ "99 продакшн", яке одразу ж почало постачати метрополітену формений одяг. Цікаво, що протягом певного часу фірмою керувала як директорка двоюрідна сестра Брагінського, що означає, що вона укладала угоди з комунальним підприємством, керівником якого був її брат. Крім того, "99 продакшн" конкурував на різноманітних тендерах із ФОП Світланою Ільїною, яка є бухгалтером у родинному бізнесі Брагінських.

На початку 2022 року через ТОВ "99 продакшн" Кривець став основним власником ТОВ "Енергодарбудмеханізація". На той момент компанія вже довгий час працювала на метрополітен, включаючи участь у будівництві метро на Виноградарі, яке ще не завершилося. Після зміни власника "Енергодарбудмеханізація" продовжувала отримувати фінансування від метрополітену, проте вона змінила свій підхід до використання цих коштів. Згідно з інформацією від Bihus.Info, у 2023 році компанія купувала металоконструкції на 32 мільйони гривень від ТОВ "Рінвел". Постачальник, вказаний у судових документах як "транзитно-конвертаційна група", крім того, того ж року займався закупівлею цигарок та алкоголю. Це може свідчити про намагання уникнення оподаткування та операції з коштами.

Белецька відмовилася говорити з журналістами. Кривець надіслав письмову відповідь, де ухильно відповів, що Белецька йому доводиться "третьою чергою спадкового права".

"Що ж до Брагінського, то замість його особистого коментаря "Київський метрополітен" надіслав письмову відповідь. У ній зазначено, що Кривець і Белецька Брагінському не родичі, хоча про це в запиті і не йшлося", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 15 лютого начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Його обов'язки тимчасово виконуватиме головний інженер КП Віктор Вигівський.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив про наміри звільнити директора київського метрополітену Віктора Брагінського. Сталося це після резонансного журналістського розслідування, яке виявило значні статки у очільника метро та його родини.