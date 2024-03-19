Брагинский заказал ремонт тоннелей метро Киева по завышенным ценам у балерины

Киевское метро Фото: Новини.LIVE

Киевский метрополитен под руководством Виктора Брагинского поручил подряд на капитальный ремонт "красной ветки" стоимостью 1,5 млрд грн компании, оформленной на родственницу бизнес-партнера Брагинского. Женщина преподает классическую хореографию в академии танца.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Соглашение, заключенное 23 декабря 2022 между КП "Киевский метрополитен" и ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии, обозначили "для служебного пользования". По запросу причин использования грифа и выбора именно этой компании в качестве подрядчика, представители метро заявили, что "информация не подлежит всеобщему разглашению".

Общая стоимость сделки, согласно отчетности метрополитена — 1,58 млрд грн, из которых подрядчику уже уплачено около миллиарда. Журналисты узнали, что контракт может содержать завышенные цены на материалы и оборудование.

Согласно данным Bihus.Info, в 2023 году компания "Теплоэнергоавтоматика" приобрела кабели от ООО "Тамерлайн". Стоит отметить, что компания не является производителем кабелей, поэтому они закупали их у других поставщиков по значительно меньшей цене. Это может означать, что на партии кабеля в 7 км, учитывая налоги, метрополитен мог переплатить около 15,7 миллионов гривен.

Цена кабелей. Фото: Bihus

Владелец ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика"

Основным владельцем ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" с лета 2020 года записана Татьяна Белецкая. Ее биография и профессия совершенно не связаны с метрополитеном: Белецкая является балериной, народной артисткой Украины, преподает в Национальной опере Украины и возглавляет отделение классической хореографии в Киевской академии танца.

Татьяна Белецкая. Фото: Bihus

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В то же время согласно журналистским данным, Белецкая, скорее всего, является тещей давнего коллеги и бизнес-партнера Брагинского — Кирилла Кривца. В середине нулевых годов оба мужчины одновременно работали в структурах Нафтогаза, а позже, с 2007 по 2012 год, совместно занимались бизнесом. После того, как Брагинский возглавил КП "Киевский метрополитен" в 2014 году, Кривец стал владельцем нескольких компаний-подрядчиков, которые поставляли товары и выполняли работы для метро.

Брагинский и Кривец. Фото: Bihus

Как Брагинский ремонтировал метро с родственниками

Сначала Кривец вошел в ООО "99 продакшн", которое сразу начало поставлять метрополитену форменную одежду. Интересно, что в течение определенного времени фирмой руководила как директор двоюродная сестра Брагинского, что означает, что она заключала соглашения с коммунальным предприятием, руководителем которого был ее брат. Кроме того, "99 продакшн" конкурировал на различных тендерах с ФЛП Светланой Ильиной, бухгалтером в семейном бизнесе Брагинских.

В начале 2022 года через ООО "99 продакшн" Кривец стал основным владельцем ООО "Энергодарстроймеханизация". На тот момент компания уже долгое время работала на метрополитен, включая участие в строительстве метро на Виноградаре, которое еще не завершилось. После смены собственника "Энергодарстроймеханизация" продолжала получать финансирование от метрополитена, однако она изменила свой подход к использованию этих средств. Согласно информации от Bihus.Info, в 2023 году компания покупала металлоконструкции на 32 миллиона гривен от ООО "Ринвел". Поставщик, указанный в судебных документах как "транзитно-конвертационная группа", кроме того, в том же году занимался закупкой сигарет и алкоголя. Это может свидетельствовать о попытке избежания налогообложения и операции со средствами.

Белецкая отказалась говорить с журналистами. Кривец прислал письменный ответ, где уклончиво ответил, что Белецкая ему приходится "третьей очередью наследственного права".

"Что касается Брагинского, то вместо его личного комментария "Киевский метрополитен" прислал письменный ответ. В нем указано, что Кривец и Белецкая Брагинскому не родственники, хотя об этом в запросе и не говорилось", — говорится в материале.

Напомним, 15 февраля начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении. Его обязанности будет временно исполнять главный инженер КП Виктор Выговский.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерениях уволить директора киевского метрополитена Виктора Брагинского. Произошло это после резонансного журналистского расследования, которое обнаружило значительное состояние у главы метро и его семьи.