Зруйнований дитячий майданчик у Києві. Фото: скріншот

На столичній Оболоні, де мала б панувати дитяча радість, ситуація виглядає зовсім інакше. Замість веселих гойдалок і безпечних ігрових майданчиків на одному з об'єктів — лише брухт.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE, які вирушили перевірити стан місцевого дитячого майданчика, що мав би бути під опікою влади.

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Журналісти перевірили стан дитячого майданчика у Києві

Ще в грудні 2024 року в Київраді анонсували створення тимчасової комісії для перевірки усіх дитячих та спортивних майданчиків столиці.

Однак, попри обіцянки чотирьох депутатів, станом на сьогодні результати цієї перевірки так і не були оприлюднені — ані висновків, ані звітів.

Кореспондент Олександр Саюн показав, який вигляд має типовий майданчик в одному з районів Києва. Місце, стилізоване під замок, виглядає так, наче щось із казки, але атмосфера тут зовсім не казкова.

Він наголосив, що скріпучі горки — мабуть, єдиний плюс цього місця, адже все решта виглядає занедбано: старі залізяччя радянської епохи, а по території розкидані використані шприци.

Це наочна ілюстрація того, як виглядає стан майданчиків, якими мав би опікуватися місцевий уряд.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві поблизу станції метро "Звіринецька" прорвало трубопровід — через це дорогу залило окропом.

Крім того, у Києві можуть зрости ціни на користування громадськими вбиральнями. На скільки може зрости ціна — поки невідомо.