Журналисты проверили состояние детской площадки в Киеве

Разрушенная детская площадка в Киеве. Фото: скриншот

На столичной Оболони, где должна была бы царить детская радость, ситуация выглядит совсем иначе. Вместо веселых качелей и безопасных игровых площадок на одном из объектов — только металлолом.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE, которые отправились проверить состояние местной детской площадки, которая должна была бы быть под опекой властей.

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Еще в декабре 2024 года в Киевсовете анонсировали создание временной комиссии для проверки всех детских и спортивных площадок столицы.

Однако, несмотря на обещания четырех депутатов, на сегодня результаты этой проверки так и не были обнародованы — ни выводов, ни отчетов.

Корреспондент Александр Саюн показал, как выглядит типичная площадка в одном из районов Киева. Место, стилизованное под замок, выглядит так, как будто что-то из сказки, но атмосфера здесь совсем не сказочная.

Он отметил, что скрепящие горки — пожалуй, единственный плюс этого места, ведь все остальное выглядит запущенно: старые железяки советской эпохи, а по территории разбросаны использованные шприцы.

Это наглядная иллюстрация того, как выглядит состояние площадок, которыми должно заниматься местное правительство.

Напомним, что недавно в Киеве возле станции метро "Зверинецкая" прорвало трубопровод — из-за этого дорогу залило кипятком.

Кроме того, в Киеве могут вырасти цены на пользование общественными уборными. На сколько может вырасти цена — пока неизвестно.