Будівельна компанія завищила ціну ремонту Дегтярівського мосту в Києві у два рази — розслідування

Дегтярівський міст. Фото: wikipedia

Компанія "Ростдорстрой", яка займалася реконструкцією Дегтярівського шляхопроводу в Києві, завищила ціни на будівельні матеріали майже в два рази. У кошторисі реконструкції компанія вказала найвищу ціну асфальту, арматури та смоли.

Журналісти "Наші гроші" провели розслідування та з'ясували, як "Ростдорстрой" завищив вартість ремонту мосту вдвічі.

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Реконструкція Дегтярівського шляхопроводу за завищеними цінами

Влітку 2023 року ТОВ "Ростдорстрой" отримало підряд на проведення ремонтних робіт шляхопроводу на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка. Наприкінці грудня міст вже відкрили для проїзду автомобілів і він розпочав своє функціонування.

У кошторисі, яке отримало видання, вказано, що 155 млн грн витрачено на поліуретанову смолу Sika Icosit по 2 841 грн/кг. Ця смола є надзвичайно рідкісною в Україні. Відповідно в ексклюзивних постачальників є можливість встановлювати свої ціни, де обирають цей будматеріал. Журналісти навели приклад вартості такої ціни в Польщі, де 1 кг коштує 651-1 119 грн, що в 2,5 раза дешевше від розцінки "Київавтодору".

На асфальт компанія відвела 115 млн грн. Ціна компанії виявилася на 20% вищою від вартості матеріалу в інших регіонах. Навіть на Дніпропетровщині та Сумщині, які розташовані далі від щебеневих кар’єрів і відповідно доставлення мало б коштувати дорожче, навпаки ціни нижчі.

Вартість матеріалів. Джерело: Наші гроші

Ще 29 млн грн пішло на гарячекатану арматурну сталь вартістю 63 435 грн/т. У липні матеріал коштував близько 35 000 грн/т. Згодом у вересні "Укренерго" поширило дані про будівництво захисту підстанцій від атак РФ по Україні. Тоді арматура коштувала 36 570 грн/т. Це на 42% дешевше від "Київавтодору".

Скриншот кошторису. Джерело: Наші гроші

"Ще 13 млн грн припадало на природній рядовий пісок по 585 грн/куб. м. А в липні фірма-постачальник підтвердила "Нашим грошам" свою готовність продати його по 435 грн/куб. м, що на 27% дешевше", — йдеться у виданні.

Також було завищено ціну на щебенево-піщану суміш. Її вартість склала 1 088 грн/куб. м, проте у травні ця суміш коштувала 984 грн/куб. м, що на 10% дешевше, а в липні по 615 грн/куб. м, що на 43% дешевше.

"За даними системи "E-Data", станом на кінець лютого 2024 року "Київавтодор" заплатив за цей міст "Ростдорстрою" 313 млн грн", — додали у виданні.

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