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Строительная компания завысила цену ремонта Дегтяровского моста в Киеве в два раза — расследование

28 февраля 2024 12:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Строительная компания завысила цену ремонта Дегтяровского моста в Киеве в два раза — расследование
Дегтяровский мост. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Компания "Ростдорстрой", которая занималась реконструкцией Дегтяровского путепровода в Киеве, завысила цены на строительные материалы почти в два раза. В смете реконструкции компания указала самую высокую цену асфальта, арматуры и смолы.

Журналисты "Наші гроші" провели расследование и выяснили, как "Ростдорстрой" завысил стоимость ремонта моста вдвое.

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Летом 2023 года ООО "Ростдорстрой" получило подряд на проведение ремонтных работ путепровода на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко. В конце декабря мост уже был открыт для проезда автомобилей и начал свое функционирование.

В смете, получившей издание, указано, что 155 млн грн потрачено на полиуретановую смолу Sika Icosit по 2 841 грн/кг. Эта смола чрезвычайно редка в Украине. Соответственно, у эксклюзивных поставщиков есть возможность устанавливать свои цены, где выбирают этот стройматериал. Журналисты привели пример стоимости такой цены в Польше, где 1 кг стоит 651-1 119 грн, что в 2,5 раза дешевле расценки "Киевавтодора".

На асфальт компания отвела 115 млн грн. Цена компании оказалась на 20% выше стоимости материала в других регионах. Даже на Днепропетровщине и Сумщине, которые расположены дальше от щебеночных карьеров и соответственно доставка должно стоить дороже, наоборот цены ниже.

Стоимость материалов
Стоимость материалов. Источник: Наші гроші

Еще 29 млн грн ушло на горячекатаную арматурную сталь стоимостью 63 435 грн/т. В июле материал стоил около 35 000 грн/т. В сентябре "Укрэнерго" распространило данные о строительстве защиты подстанций от атак РФ по Украине. Тогда арматура стоила 36570 грн/т. Это на 42% дешевле "Киевавтодора".

Скриншот сметы
Скриншот сметы. Источник: Наші гроші

"Еще 13 млн грн приходилось на естественный рядовой песок по 585 грн/куб. м. А в июле фирма-поставщик подтвердила "Нашим деньгам" свою готовность продать его по 435 грн/куб. м, что на 27% дешевле", — говорится в издании.

Также была завышена цена на щебеночно-песчаную смесь. Ее стоимость составила 1088 грн/куб. м, однако в мае эта смесь обошлась в 984 грн/куб. м, что на 10% дешевле, а в июле — по 615 грн/куб. м, что на 43% дешевле.

"По данным системы "E-Data", по состоянию на конец февраля 2024 года "Киевавтодор" заплатил за этот мост "Ростдорстрою" 313 млн грн", — добавили в издании.

Напомним, команда проекта "Наша справа" проверила 111 маршрутный автобус, который проходит через уже легендарный киевский долгострой Подольский мостовой переход. Что не так с недопуском Подольского моста, какие есть альтернативы и когда его запустят — в материале Новини.LIVE.

Также мы писали о том, что за последние 10 лет в Киеве нет ни одной построенной станции метро, да и вообще ни одного крупного завершенного инфраструктурного проекта. Основатель и глава Офиса трансформации, экс-советник Виталия Кличко Максим Бахматов назвал причину этому.

Киев
мост
Украина
строительство

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