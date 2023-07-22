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Строительство развязки на Оболони — расточительство, — транспортный аналитик

22 июля 2023 12:12
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
Строительство развязки на Оболони — расточительство, — транспортный аналитик
План транспортной развязки на Оболони в Киеве. Фото: google
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

"Киевавтодор" стал заказчиком строительства путепровода на Оболони, стоимость которого 2 миллиарда гривен — и это еще на начальной стадии. Эксперты раскритиковали развязку как расточительное решение.

Об этом Новини.LIVE сообщил транспортный аналитик Александр Гречко.

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Развязка на Оболони на пересечении улиц Богатырской и Полярной обойдется Киеву в 2 миллиарда гривен. Однако эксперты предупреждают, что это далеко не окончательная цифра.

"Зная опыт Шулявского моста, который подорожал с 600 миллионов гривен до 2 миллиардов гривен, можно понять, что и развязка на Оболони двумя миллиардами не ограничится", — объясняет урбанист Александр Гречко.

К тому же, по словам эксперта, этот проект вообще не обладает доказанной эффективностью. Да и вообще, эта развязка там не нужна.

Строится она по устаревшему решению 70-х годов. Такие решения могут быть эффективны между городами для разделения потоков, однако в городе она создает больше проблем, чем пользы.

"Соответственно, во время войны это просто закапывание 2 миллиардов гривен в асфальт, вместо того, чтобы делать что-то полезнее. Можно как военное направление финансировать, так можно финансировать и нужное для города развитие общественного транспорта", — сетует транспортный аналитик.

Напомним, полиция приступила к проверке деятельности компании "Киевавтодор". Есть основания полагать, что руководство компании причастно к незаконным махинациям.

Отметим также, что Киев получит от Братиславы 25 новых автобусов для горожан.

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