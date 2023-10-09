Строили 30 лет: Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост
Открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве состоится в ближайшие недели. Его строили на протяжении 30 лет.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала КИЕВ24.
Открытие Подольско-Воскресенского моста
"Спустя очень короткое время буду рад отчитываться об открытии движения на Подольско-Воскресенском мосту. Я думаю, что в ближайшие недели это уже произойдет. Мы заканчиваем", — рассказал городской голова.
По словам Кличко, данный мост является одним из самых крупных инфраструктурных объектов в Киеве.
"Было много спекуляций, потому что в представлении киевлян этот мост — это арка через Днепр. Но все, кто поедет через тот мост, будут удивлены, потому что 9,5 километров моста в воздухе над островами и Днепром", — добавил Кличко.
Строительство Подольско-Воскресенского моста
Известно, что Подольско-воскресенский мост строят уже 30 лет.
Еще в 1993 году Кабмин одобрил необходимую документацию по строительству. Первоначально запланированная протяженность объекта составляла 7 километров. Завершить работы собирались к 2002 году.
Позже, в 1996 году, начались подготовительные работы. Однако через год строительство приостановили из-за дефицита финансирования.
Уже в 2001 году удалось сдать в эксплуатацию первую часть объекта.
В 2016 году КГГА переутвердила проект строительства.
В октябре 2022 года городская администрация выделила 183 миллиона гривен из местного бюджета на достройку объекта.
Напомним, что в субботу, 30 сентября, произошел обвал Дегтяровского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.
Кроме того, журналисты Новини.LIVE побывали на месте обрушения Дегтяровского моста в Киеве. Отметим, там обрушились недавно установленные прогоны.
Впоследствии прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту падения Дегтяровского моста.