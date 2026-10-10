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Головна Київ Час для прогулянок: завтра у Києві потепліє до +22 °С

Час для прогулянок: завтра у Києві потепліє до +22 °С

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10 жовтня 2026 17:50
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 11 жовтня
Жінки гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 11 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Упродовж дня опадів не прогнозується. Температура повітря підвищиться до +22 °С.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві та області на 11 жовтня

Синоптики зазначають, що опадів завтра не передбачається. Періодично з-за хмар зʼявлятиметься сонце. 

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня
Погода в Україні 11 жовтня. Фото: Meteopost

Вночі температура повітря близько +13 °С, вдень підвищиться до +22 °С. Вітер південного напрямку зі швидкістю 3-7 метри на секунду

Атмосферний тиск буде на рівні 745 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря становитиме приблизно 60%.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, Київ спрямував вже 16 мільярдів гривень на підготовку до зимового періоду, що у вісім разів перевищує обсяги фінансування, які були в попередні роки.

Крім того, 10 жовтня російські окупанти атакували Оболонський район Києва. Зокрема, серед об’єктів, що опинилися під ударами, була човнова станція, де зафіксували влучання на відкритій місцевості.

На російську атаку по Києву відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, спочатку противник бив реактивними дронами, а згодом запустив балістику. Глава держави наголосив, що наслідки ударів по столиці наочно демонструють, до чого призводить дозвіл Росії експортувати нафтопродукти.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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