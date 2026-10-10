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Главная Киев Время для прогулок: завтра в Киеве потеплеет до +22 °С

Время для прогулок: завтра в Киеве потеплеет до +22 °С

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10 октября 2026 17:50
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 11 октября
Женщины гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 11 октября, ожидается с переменной облачностью. В течение дня осадков не прогнозируется. Температура воздуха поднимется до +22 °С.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве и области на 11 октября

Синоптики отмечают, что осадков завтра не предвидится. Периодически из-за облаков будет выглядывать солнце.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня
Погода в Украине 11 октября. Фото: Meteopost

Ночью температура воздуха около +13 °С, днём повысится до +22 °С. Ветер южного направления со скоростью 3–7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет на уровне 745 мм ртутного столба, а влажность воздуха составит примерно 60%.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, Киев уже направил 16 миллиардов гривен на подготовку к зимнему периоду, что в восемь раз превышает объемы финансирования, которые были в предыдущие годы.

Кроме того, 10 октября российские оккупанты атаковали Оболонский район Киева. В частности, среди объектов, попавших под удары, была лодочная станция, где зафиксировали попадание на открытой местности.

На российскую атаку по Киеву отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, сначала противник наносил удары реактивными дронами, а затем запустил баллистические ракеты. Глава государства подчеркнул, что последствия ударов по столице наглядно демонстрируют, к чему приводит разрешение России экспортировать нефтепродукты.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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