Зеленський видав указ про зменшення території зони ЧАЕС — деталі

Зона ЧАЕС. Ілюстративне фото: Reuters

Деякі території Чорнобильського заповідника в Україні передадуть прикордонникам. Йдеться про землю, довжина якої становить 45 метрів.

Про це йдеться в Указі Президента у п'ятницю, 6 грудня.

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Передача частини зони ЧАЕС прикордонникам

Указом Президента змінюються межі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника — земельні ділянки шириною 45 метрів уздовж лінії кордону України вилучаються й надаються в постійне користування військовим частинам ДПСУ.

На цій території прикордонники здійснять будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік та комунікацій.

Скриншот Указу Президента

Раніше у Чорнобильському заповіднику розповіли, як живуть коні Пржевальського протягом 25 років на території зони.

А видання BBC показало унікальні фото, як живуть дикі тварини у Чорнобильській зоні відчуження.