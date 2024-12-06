Зеленський видав указ про зменшення території зони ЧАЕС — деталі

Частину Чорнобильського заповідника передадуть ДПСУ — указ
Деякі території Чорнобильського заповідника в Україні передадуть прикордонникам. Йдеться про землю, довжина якої становить 45 метрів.
Про це йдеться в Указі Президента у п'ятницю, 6 грудня.
Передача частини зони ЧАЕС прикордонникам
Указом Президента змінюються межі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника — земельні ділянки шириною 45 метрів уздовж лінії кордону України вилучаються й надаються в постійне користування військовим частинам ДПСУ.
На цій території прикордонники здійснять будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік та комунікацій.
Раніше у Чорнобильському заповіднику розповіли, як живуть коні Пржевальського протягом 25 років на території зони.
А видання BBC показало унікальні фото, як живуть дикі тварини у Чорнобильській зоні відчуження.
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