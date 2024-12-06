Зеленский издал указ об уменьшении территории зоны ЧАЭС.

Зона ЧАЭС. Иллюстративное фото: Reuters

Некоторые территории Чернобыльского заповедника в Украине будут переданы пограничникам. Речь идет о земле, длина которой составляет 45 метров.

Об этом говорится в Указе Президента в пятницу, 6 декабря.

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Передача части зоны ЧАЭС пограничникам

Указом Президента изменяются границы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника — земельные участки шириной 45 метров вдоль линии границы Украины изымаются и предоставляются в постоянное использование воинским частям ГПСУ.

На этой территории пограничники осуществят строительство, обустройство и содержание инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек и коммуникаций.

Скриншот Указа Президента

Ранее в Чернобыльском заповеднике рассказали, как живут кони Пржевальского в течение 25 лет на территории зоны.

Издание BBC показало уникальные фото, как живут дикие животные в Чернобыльской зоне отчуждения.