Зеленский издал указ об уменьшении территории зоны ЧАЭС.

Часть Чернобыльского заповедника передадут ГПСУ — указ
Некоторые территории Чернобыльского заповедника в Украине будут переданы пограничникам. Речь идет о земле, длина которой составляет 45 метров.
Об этом говорится в Указе Президента в пятницу, 6 декабря.
Передача части зоны ЧАЭС пограничникам
Указом Президента изменяются границы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника — земельные участки шириной 45 метров вдоль линии границы Украины изымаются и предоставляются в постоянное использование воинским частям ГПСУ.
На этой территории пограничники осуществят строительство, обустройство и содержание инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек и коммуникаций.
Ранее в Чернобыльском заповеднике рассказали, как живут кони Пржевальского в течение 25 лет на территории зоны.
Издание BBC показало уникальные фото, как живут дикие животные в Чернобыльской зоне отчуждения.
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