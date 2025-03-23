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Через атаку на Київ пошкоджено офіс українського видання — фото

23 березня 2025 11:01
Ольга Антоновська - редактор
Атака на Київ 23 березня — дрони пошкодили офіс OBOZ.UA
Приміщення редакції, пошкоджене через атаку РФ. Фото: OBOZ.UA
Ольга Антоновська - редактор

Російські окупанти в ніч проти 23 березня знову випустили по Україні понад сотню дронів. Безпілотники атакували столицю, через що пошкоджено офіс новинної редакції.

Про це повідомили на сайті OBOZ.UA.

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Під удар росіян потравив Голосіївський район столиці, саме там розташовано офіс OBOZ.UA. У приміщенні вибиті вікна та двері через вибухову хвилю. Найбільших руйнувань зазнала студія, звідки до початку великої війни велося мовлення Oboz TV.

У Києві через атаку постраждав офіс OBOZ.UA
Пошкоджене приміщення редакції OBOZ.UA. Фото: OBOZ.UA

Крім того, суттєвих пошкоджень зазнала сусідня з редакцією будівля. У приміщенні спалахнула пожежа, через що загинула людина.

У Києві через атаку постраждав офіс OBOZ.UA
Пожежа через атаку. Фото: OBOZ.UA
У Києві через атаку постраждав офіс OBOZ.UA
Приміщення, яке постраждало через атаку. Фото: OBOZ.UA
У Києві через атаку постраждав офіс OBOZ.UA
Вибиті вікна у приміщенні. Фото: OBOZ.UA
У Києві через атаку постраждав офіс OBOZ.UA
Вибиті двері у приміщенні редакції. Фото: OBOZ.UA
У Києві через атаку постраждав офіс OBOZ.UA
Вибиті вікна та двері. Фото: OBOZ.UA
У Києві через атаку постраждав офіс OBOZ.UA
Пошкоджене через атаку на Київ приміщення. Фото: OBOZ.UA

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 23 березня атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок масованого обстрілу загинули люди, серед них — дитина.

Один з мешканців будинку, куди впали уламки російських дронів, розповів про атаку. Він зазначив, що загинула його сусідка, яку не встигли врятувати.

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