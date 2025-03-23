Атака на Київ 23 березня — дрони пошкодили офіс OBOZ.UA

Через атаку на Київ пошкоджено офіс українського видання — фото
Російські окупанти в ніч проти 23 березня знову випустили по Україні понад сотню дронів. Безпілотники атакували столицю, через що пошкоджено офіс новинної редакції.
Про це повідомили на сайті OBOZ.UA.
Наслідки атаки на Київ 23 березня
Під удар росіян потравив Голосіївський район столиці, саме там розташовано офіс OBOZ.UA. У приміщенні вибиті вікна та двері через вибухову хвилю. Найбільших руйнувань зазнала студія, звідки до початку великої війни велося мовлення Oboz TV.
Крім того, суттєвих пошкоджень зазнала сусідня з редакцією будівля. У приміщенні спалахнула пожежа, через що загинула людина.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 23 березня атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок масованого обстрілу загинули люди, серед них — дитина.
Один з мешканців будинку, куди впали уламки російських дронів, розповів про атаку. Він зазначив, що загинула його сусідка, яку не встигли врятувати.
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