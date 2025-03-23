Атака на Киев 23 марта — дроны повредили офис OBOZ.UA

Помещение редакции, поврежденное из-за атаки РФ. Фото: OBOZ.UA

Российские оккупанты в ночь на 23 марта снова выпустили по Украине более сотни дронов. Беспилотники атаковали столицу, из-за чего поврежден офис новостной редакции.

Об этом сообщили на сайте OBOZ.UA.

Читайте также:

Последствия атаки на Киев 23 марта

Под удар россиян попал Голосеевский район столицы, именно там расположен офис OBOZ.UA. В помещении выбиты окна и двери из-за взрывной волны. Наибольшим разрушениям подверглась студия, откуда до начала большой войны велось вещание Oboz TV.

Поврежденное помещение редакции OBOZ.UA. Фото: OBOZ.UA

Кроме того, существенные повреждения получило соседнее с редакцией здание. В помещении вспыхнул пожар, из-за чего погиб человек.

Пожар из-за атаки. Фото: OBOZ.UA

Помещение, которое пострадало из-за атаки. Фото: OBOZ.UA

Выбитые окна в помещении. Фото: OBOZ.UA

Выбитые двери в помещении редакции. Фото: OBOZ.UA

Выбитые окна и двери. Фото: OBOZ.UA

Поврежденное из-за атаки на Киев помещение. Фото: OBOZ.UA

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 марта атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате массированного обстрела погибли люди, среди них — ребенок.

Один из жителей дома, куда упали обломки российских дронов, рассказал об атаке. Он отметил, что погибла его соседка, которую не успели спасти.