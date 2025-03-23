Атака на Киев 23 марта — дроны повредили офис OBOZ.UA

Из-за атаки на Киев поврежден офис украинского издания — фото
Российские оккупанты в ночь на 23 марта снова выпустили по Украине более сотни дронов. Беспилотники атаковали столицу, из-за чего поврежден офис новостной редакции.
Об этом сообщили на сайте OBOZ.UA.
Последствия атаки на Киев 23 марта
Под удар россиян попал Голосеевский район столицы, именно там расположен офис OBOZ.UA. В помещении выбиты окна и двери из-за взрывной волны. Наибольшим разрушениям подверглась студия, откуда до начала большой войны велось вещание Oboz TV.
Кроме того, существенные повреждения получило соседнее с редакцией здание. В помещении вспыхнул пожар, из-за чего погиб человек.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 марта атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате массированного обстрела погибли люди, среди них — ребенок.
Один из жителей дома, куда упали обломки российских дронов, рассказал об атаке. Он отметил, что погибла его соседка, которую не успели спасти.
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