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Через нічну атаку по Києву затопило підземний пішохідний перехід

13 грудня 2023 11:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Через нічну атаку по Києву затопило підземний пішохідний перехід
Рятувальники викачують воду з підземного переходу. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Внаслідок падіння уламків збитої ракети у Дніпровському районі Києва пошкоджена водопровідна мережа. Через це затопило підвал будинку та підземний перехід. 

Про це повідомляє ДСНС

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Зазначається, що на місці пошкодження водопровідної мережі працюють 34 рятувальники та 5 одиниць техніки. Вони продовжують викачувати воду. 

"У цьому районі на проїжджій частині сталося пошкодження водопровідної мережі. Унаслідок цього затоплено підвал будинку та підземний пішохідний перехід", — йдеться у повідомленні. 

Окрім цього, у Дніпровському районі наразі перебувають психологи, які надають фахову допомогу постраждалим. Також на місці розгорнули три намети Червоного хреста, надали один автобус для обігріву людей. 

Обстріл Києва
Рятувальники викачують воду біля підземного переходу. Фото: ДСНС
Обстріл Києва
Психологи надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС

Нічна атака РФ

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.

Загалом, росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі. 

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 53 людини, 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. У Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 житлових будинків, адже уламки ракет пошкодили лінії електропередач.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що росіяни могли завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400, а головна їхня ціль — об‘єкти критичної інфраструктури.

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