Из-за ночной атаки по Киеву затопило подземный пешеходный переход

Спасатели выкачивают воду из подземного перехода. Фото: ГСЧС

В результате падения обломков сбитой ракеты в Днепровском районе Киева повреждена водопроводная сеть. Из-за этого затопило подвал дома и подземный переход.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Отмечается, что на месте повреждения водопроводной сети работают 34 спасателя и 5 единиц техники. Они продолжают выкачивать воду.

"В этом районе на проезжей части произошло повреждение водопроводной сети. В результате затоплен подвал дома и подземный пешеходный переход", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Днепровском районе находятся психологи, которые оказывают профессиональную помощь пострадавшим. Также на месте развернули три палатки Красного креста, предоставили один автобус для обогрева людей.

Спасатели выкачивают воду у подземного перехода. Фото: ГСЧС

Психологи оказывают помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС

Ночная атака РФ

Напомним, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесщину и Киев.

В общей сложности, россияне выпустили по Украине этой ночью десять "шахедов" и десять ракет, однако силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

Известно, что в результате атаки пострадали 53 человека, 20 из них, в том числе двое детей, госпитализированы. В Днепровском районе столицы без света остаются 35 жилых домов, ведь обломки ракет повредили линии электропередач.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что россияне могли наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400, а их главная цель — объекты критической инфраструктуры.