Україна
Через обстріл у Києві збої в оплаті на швидкісному трамваї

Через обстріл у Києві збої в оплаті на швидкісному трамваї

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 08:33
У Києві перебої з оплатою на трамваях і фунікулері після обстрілу 19 вересня
Трамвай в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві в ніч проти 19 вересня внаслідок чергової ворожої атаки було пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі, який забезпечує роботу КП "Київпастранс". Через це офіційний сайт підприємства тимчасово не працює, а на станціях швидкісного трамвая та фунікулера можливі збої у валідації квитків і здійсненні оплати картками на турнікетах.

Про це повідомили в КМДА.

Читайте також:

В Києві можуть виникати проблеми із оплатою квитків на трамвай та фунікулер

У "Київпастрансі" повідомили, що у разі технічних проблем пасажирам варто здійснювати валідацію проїзних квитків безпосередньо у салоні трамваїв.

null
Повідмолення про збої. Фото: скриншот

Наразі фахівці комунального підприємства спільно з оператором телекомунікацій працюють над відновленням стабільної роботи сервісів.

Нагадаємо, у Києві до 3 жовтня обмежили рух одним із проспектів.

Тим часом серед представників влади столиці тривають дискусії щодо транспорту для Троєщини. Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея пояснив, чому метро цілком можливо побудувати до Троєщини та які наразі перепони існують.

Київ е-квиток оплата громадський транспорт трамвай
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
