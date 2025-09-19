В Киеве перебои с оплатой на трамваях и фуникулере после обстрела 19 сентября

Трамвай в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в ночь на 19 сентября в результате очередной вражеской атаки был поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обеспечивает работу КП "Киевпастранс". Из-за этого официальный сайт предприятия временно не работает, а на станциях скоростного трамвая и фуникулера возможны сбои в валидации билетов и осуществлении оплаты карточками на турникетах.

Об этом сообщили в КГГА.

В "Киевпастрансе" сообщили, что в случае технических проблем пассажирам следует осуществлять валидацию проездных билетов непосредственно в салоне трамваев.

Уведомление о сбоях. Фото: скриншот

Сейчас специалисты коммунального предприятия совместно с оператором телекоммуникаций работают над восстановлением стабильной работы сервисов.

