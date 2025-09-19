Видео
Главная Киев Из-за обстрелов в Киеве сбои в оплате на скоростном трамвае

Из-за обстрелов в Киеве сбои в оплате на скоростном трамвае

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 08:33
В Киеве перебои с оплатой на трамваях и фуникулере после обстрела 19 сентября
Трамвай в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в ночь на 19 сентября в результате очередной вражеской атаки был поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обеспечивает работу КП "Киевпастранс". Из-за этого официальный сайт предприятия временно не работает, а на станциях скоростного трамвая и фуникулера возможны сбои в валидации билетов и осуществлении оплаты карточками на турникетах.

Об этом сообщили в КГГА.

В "Киевпастрансе" сообщили, что в случае технических проблем пассажирам следует осуществлять валидацию проездных билетов непосредственно в салоне трамваев.

Уведомление о сбоях. Фото: скриншот

Сейчас специалисты коммунального предприятия совместно с оператором телекоммуникаций работают над восстановлением стабильной работы сервисов.

Напомним, в Киеве до 3 октября ограничили движение по одному из проспектов.

Тем временем среди представителей власти столицы продолжаются дискуссии относительно транспорта для Троещины. Председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея объяснил, почему метро вполне возможно построить до Троещины и какие сейчас преграды существуют.

Киев е-билет оплата общественный транспорт трамвай
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
