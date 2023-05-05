Через обвал землі у Києві перекрили дорогу: де ускладнено рух

Ремонтні роботи на дорозі. Фото: УНІАН

У Києві на бульварі Павла Вірського стався провал біля колодязя на вуличній каналізаційній мережі. Рух транспорту обмежено в бік метро "Нивки".

Про це повідомляє КМДА на своїй сторінці в Telegram.

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Провал біля колодязя на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400 утворився на проїжджій частині за адресою вул. Павла Вірського, 39. На місці встановлено огородження, працюють фахівці "Київводоканалу". Орієнтовний термін усунення аварії — 1 доба, повідомляють у КМДА.

Рух транспорту наразі обмежено однією смугою бульвару у бік станції метро "Нивки" . Просимо водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршруту, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у четвер, 4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Аби ситуація не призвела до небажаних наслідків — було прийняти рішення збити безпілотник.

А також розповідали, що для київського метро замовили кабелі у компанії, якою давно цікавляться СБУ і НАБУ.