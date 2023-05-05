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Через обвал землі у Києві перекрили дорогу: де ускладнено рух

5 травня 2023 10:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Через обвал землі у Києві перекрили дорогу: де ускладнено рух
Ремонтні роботи на дорозі. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві на бульварі Павла Вірського стався провал біля колодязя на вуличній каналізаційній мережі. Рух транспорту обмежено в бік метро "Нивки".

Про це повідомляє КМДА на своїй сторінці в Telegram.

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Деталі

Провал біля колодязя на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400 утворився на проїжджій частині за адресою вул. Павла Вірського, 39. На місці встановлено огородження, працюють фахівці "Київводоканалу". Орієнтовний  термін усунення аварії — 1 доба, повідомляють у КМДА.

Рух транспорту наразі обмежено однією смугою бульвару у бік станції метро "Нивки" . Просимо водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршруту, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у четвер, 4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Аби ситуація не призвела до небажаних наслідків — було прийняти рішення збити безпілотник.

А також розповідали, що для київського метро замовили кабелі у компанії, якою давно цікавляться СБУ і НАБУ. 

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