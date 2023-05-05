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Из-за обвала земли в Киеве перекрыли дорогу: где затруднено движение

5 мая 2023 10:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Из-за обвала земли в Киеве перекрыли дорогу: где затруднено движение
Ремонтные работы на дороге. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве на бульваре Павла Вирского произошел провал у колодца на уличной канализационной сети. Движение транспорта ограничено в сторону метро "Нивки".

Об этом сообщает КГГА на своей странице в Telegram.

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Подробности

Провал у колодца на уличной канализационной сети диаметром 400 образовался на проезжей части по адресу ул. Павла Вирского, 39. На месте установлено ограждение, работают специалисты "Киевводоканала". Ориентировочный срок устранения аварии — 1 сутки, сообщают в КГГА.

Движение транспорта ограничено одной полосой бульвара в сторону станции метро "Нивки" . Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в четверг, 4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БПЛА Bayraktar TB2. Чтобы ситуация не привела к нежелательным последствиям, было принять решение сбить беспилотник.

А также рассказывали, что для киевского метро заказали кабели у компании, которой давно интересуются СБУ и НАБУ.

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