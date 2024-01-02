Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Через ракетну атаку РФ у Києві збільшилася кількість жертв arrow

Через ракетну атаку РФ у Києві збільшилася кількість жертв

2 січня 2024 13:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Через ракетну атаку РФ у Києві збільшилася кількість жертв
Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через ракетну атаку на Київ загинули вже дві людини. Ще 43 особи постраждали. Ліквідація наслідків триває досі. 

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

Читайте також:

Скільки постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву

Станом на зараз відомо, що внаслідок ранкової атаки РФ на столицю загинули дві людини, ще 43 — постраждали.  

"У Солом’янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Пожежу локалізовано, ліквідація наслідків триває", — йдеться у повідомленні. 

Водночас у Подільському районі ліквідовано загоряння у двох автосалонах на загальній площі 300 кв. м. Повністю згоріло 29 автомобілів, ще п'ять пошкоджено. А в Печерському районі Києва ліквідовані незначні займання у двох недобудовах.

null

Нагадаємо, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано пошкодження в електромережах. Наразі відомо про понад 250 тис. знеструмлених споживачів.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку. 

Також ми писали, що в мережі показали момент влучання ворожої ракети по багатоповерхівці в Києві. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі