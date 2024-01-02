Через ракетну атаку РФ у Києві збільшилася кількість жертв
Через ракетну атаку на Київ загинули вже дві людини. Ще 43 особи постраждали. Ліквідація наслідків триває досі.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Скільки постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву
Станом на зараз відомо, що внаслідок ранкової атаки РФ на столицю загинули дві людини, ще 43 — постраждали.
"У Солом’янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Пожежу локалізовано, ліквідація наслідків триває", — йдеться у повідомленні.
Водночас у Подільському районі ліквідовано загоряння у двох автосалонах на загальній площі 300 кв. м. Повністю згоріло 29 автомобілів, ще п'ять пошкоджено. А в Печерському районі Києва ліквідовані незначні займання у двох недобудовах.
Нагадаємо, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано пошкодження в електромережах. Наразі відомо про понад 250 тис. знеструмлених споживачів.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.
Також ми писали, що в мережі показали момент влучання ворожої ракети по багатоповерхівці в Києві.
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