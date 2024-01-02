В мережах Києва та області є пошкодження після атаки — енергетики ліквідовують наслідки

Ремонтна бригада ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано пошкодження в електромережах. Наразі відомо про понад 250 тис. знеструмлених споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

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"Через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, проте застосування графіків відключень не планується.

Так, відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеня пошкоджень ремонтними бригадами "Укренерго" та обленерго.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, що вранці 2 січня у Києві лунали потужні вибухи. У небі над містом працювали Сили ППО.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

У Соломʼянському районі Києва внаслідок російської ракетної атаки вже відомо про 33 постраждалих, одна жінка загинула. Недалеко від зруйнованого будинку облаштовано тимчасовий пункт обігріву, там люди отримують необхідну допомогу.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури